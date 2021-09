MKiŚ: nowe etykiety energetyczne dla źródeł światła mają wspomóc oszczędzanie

Nowe etykiety energetyczne na opakowaniach żarówek i innych produktów oświetleniowych mają poprawić efektywność energetyczną i wspomóc konsumentów w zmniejszeniu rachunków za energię - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w czwartkowym komunikacie.

Informacja resortu klimatu i środowiska zwróciła uwagę, że od 1 września na opakowaniach żarówek i innych produktów oświetleniowych nie będzie już charakterystycznego oznaczenie A++. Jak wyjaśniono, zgodnie z najnowszymi normami unijnymi zostały wprowadzone nowe klasy oraz etykiety energetyczne, które mają poprawić efektywność energetyczną i wspomóc konsumentów w zmniejszeniu rachunków za energię.

Według MKiŚ, nowe etykiety zwierają skalę od A (najbardziej efektywna, kolor zielony) do G (najmniej efektywna, kolor czerwony), a także informacje na temat zużycia energii wyrażonego w kWh na 1000 godzin oraz kod QR umożliwiający zapoznanie się z kartą informacyjną tego wybranego źródła światła.

Resort wskazał, że aby umożliwić sprzedaż istniejących zapasów, przepisy przewidują 18-miesięczny okres, w którym produkty opatrzone starą etykietą mogą być nadal sprzedawane w punktach sprzedaży detalicznej. W przypadku sprzedaży internetowej, stare etykiety mają zostać zastąpione nowymi w ciągu 14 dni roboczych.

Komunikat przypomniał, że harmonogram przeskalowania produktów wykorzystujących energię wprowadziło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE. Dla źródeł światła szczegółowe wymagania w zakresie etykietowania energetycznego zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2015 uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012, które zostało znowelizowane rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenia delegowane (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 i (UE) 2019/2018.

Przepisy rozporządzenia 2019/2015 weszły w życie 1 września 2021 r.

Jak podano, 1 września 2021 r. weszło w życie także rozporządzenie (UE) 2019/2020 ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego, tj. Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012.

Resort zwrócił uwagę, że nowe przepisy wprowadzają podwyższone wymagania dotyczące efektywności energetycznej oraz funkcjonalności źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego, a także wymagania w zakresie informacji o produkcie, które - podkreślono - mają przyczynić się do realizacji celów związanych z przejściem na bardziej zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym, poprzez wspieranie możliwości naprawy produktów zawierających źródła światła.

W komunikacie poinformowano także, iż w odniesieniu do źródeł światła o szczególnych cechach technicznych przeznaczonych do szczególnych zastosowań, w tym związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, a także w odniesieniu do tych, dla których nie są dostępne lub opłacalne alternatywne rozwiązania oferujące wyższą efektywność energetyczną, przewidziane zostały wyłączenia z wymogów określonych w rozporządzeniu.

