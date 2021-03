MKiŚ: Obawy przed skokowym wzrostem cen gazu dla gospodarstw domowych są nieuzasadnione

Uwalnianie cen gazu na polskim rynku przeprowadzane jest stopniowo; obawy przed skokowym wzrostem cen gazu dla gospodarstw domowych są nieuzasadnione - przekonuje resort klimatu i środowiska.

Resort odnosząc się do publikacji w mediach nt. ryzyka znacznego wzrostu cen gazu w związku z uwolnieniem jego cen dla gospodarstw domowych podkreślił, że liberalizacja sektora gazu ziemnego stanowi jeden z celów polityki energetycznej UE. "W związku z tym, a także z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE, przyjęta została, szeroko konsultowana publicznie, nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne, uwalniająca w 2017 r. ceny gazu - najpierw dla rynku hurtowego, a następnie - detalicznego" - wskazano.

Zgodnie z tymi przepisami, uwolnienie cen gazu dla indywidualnych odbiorców ma nastąpić od 1 stycznia 2024 roku.

Zdaniem MKiŚ ustalenie tak odległego terminu zapewnia gospodarstwom domowym czas na przystosowanie się do nadchodzących zmian oraz edukację w zakresie przysługujących im praw m.in. do zmiany dostawcy gazu w przypadku, gdy dotychczasowy nadmiernie podnosi cenę. "Z pewnością będzie to czynnik, który przedsiębiorcy wezmą pod uwagę przy kształtowaniu cen gazu w przyszłości" - oceniono.

Ministerstwo uważa, że obawy przed skokowym wzrostem cen gazu dla gospodarstw domowych są nieuzasadnione. "Należy zauważyć, że relacje medialne przewidujące znaczny wzrost cen, za punkt odniesienia biorą kraje Europy Zachodniej, co nie jest miarodajne w stosunku do sytuacji polskiej. Przenoszenie kształtowania cen gazu bez uwzględnienia takich czynników, jak np. wysokość przeciętnego wynagrodzenia, funkcjonujące programy społeczne czy ceny innych nośników energii, należy uznać za zbyt schematyczne i uproszczone" - wskazano w komunikacie.

Według ministerstwa, czynnikiem, który ma zniechęcać firmy gazowe do podnoszenia cen, ma być postępująca dywersyfikacją źródeł dostaw, czyli rosnąca konkurencja.

"Ponadto, przy prognozowaniu cen paliwa gazowego, należy wziąć również pod uwagę światowe trendy, które w ostatnich latach są spadkowe. W ocenie MKiŚ, brak jest podstaw do powielania informacji medialnej, dotyczącej sięgającego nawet 100 procent, wzrostu cen gazu w roku 2024" - zaznaczono.

Resort dodał, że nadal zachęca obywateli do inwestowania w instalacje gazowe, które są bardziej ekologiczne i efektywne. Gaz ziemny pozwala na znaczące ograniczenie emisji CO2, a także substancji odpowiedzialnych za smog.

Zwrócono przy tym uwagę, że wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz przyłączeniu do sieci gazowej, powinna towarzyszyć termomodernizacja i wymiana okien, które są wspierane finansowo różnymi programami. Wymiana pieca oraz ocieplenie domu - zdaniem resortu - pozwalają na obniżenie rachunków.

"Zapewniamy, że walka z ubóstwem energetycznym pozostaje jednym z kluczowych wyzwań polskiej polityki energetycznej" - zapewniono.

Przypomniano, że w lutym br. powołano zespół ds. wsparcia odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz redukcji ubóstwa energetycznego. Według MKiŚ ma on zaproponować "optymalne rozwiązania, bazujące na już funkcjonujących i nowych środkach ochrony odbiorców wrażliwych".

Pod koniec drugiego kwartału br. zespół ma przedstawić odpowiedni pakiet rozwiązań legislacyjnych w tej sprawie.

"Wszystkie prowadzone działania dotyczące rynku gazu, także te określone w PEP2040, pozwolą na ochronę odbiorców końcowych przed negatywnymi skutkami zmian cen, a jednocześnie, będą kompatybilne z działaniami zmierzającymi do zwiększenia konkurencji na polskim rynku gazu ziemnego" - podsumowano.