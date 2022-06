MKiŚ: Polska podpisała porozumienie z Ukrainą ws. geologii i surowców

Przedstawiciele służb geologicznych Polski i Ukrainy podpisali w czwartek Porozumienie o współpracy w zakresie geologii i surowców - poinformował resort klimatu i środowiska.

Resort wyjaśnił, że podpisane między przedstawicielami Polski i Ukrainy "Memorandum of Understanding w zakresie geologii i surowców", to realizacja zapisów "Memorandum of Understanding o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska" z 1 czerwca 2022 r. podpisanego przez minister klimatu i środowiska Annę Moskwę w Kijowie.

"Agresja Rosji na Ukrainę powoduje zniszczenie również środowiska naturalnego. Polska jest gotowa wesprzeć Ukrainę w ocaleniu od zniszczenia jej dziedzictwa geologicznego i wsparciu w okresie odbudowy kraju po wojnie. Dodatkowo nasze działania, dzięki podpisanemu dokumentowi, mogą być ukierunkowane na udzielenie wsparcia w zakresie geologii i górnictwa, w tym poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin (ze szczególnym uwzględnieniem surowców krytycznych i strategicznych). Działania te wzmocnią relacje polsko-ukraińskie oraz pozwolą na wsparcie przy odbudowie gospodarki Ukrainy" - wskazał wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

Dodał, że liczy na to, iż podpisane w czwartek porozumienie będzie podstawą do realizacji wspólnych projektów.

Ministerstwo wyjaśniło, że partnerstwo z Ukrainą może przynieść korzyści dla obu stron porozumienia. Będzie ono realizowane na wielu płaszczyznach współpracy, tj.: geologii złożowej, geochemii środowiskowa, dziedzictwa geologicznego, badań laboratoryjnych, kartografii, geologii inżynierskiej, hydrogeologii.

"Z pewnością wspólnie prowadzone prace geologiczne służb geologicznych obu krajów będą mieć znaczenie nie tylko w odbudowie Ukrainy, ale wpłyną na przyspieszenie inwestycji gospodarczych pomiędzy naszymi krajami" - podkreślono.

Ministerstwo dodało, że w czwartkowym spotkaniu z wiceministrem Piotrem Dziadzio, dotyczącym kierunków dalszej współpracy bilateralnej uczestniczyli Dyrektor Generalny Państwowej Służby Geologicznej i Badań Podziemnych Ukrainy Roman Opimakh oraz Charge d'affaires Ambasady Ukrainy Oleh Kuts.

