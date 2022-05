MKiŚ: ponad 870 mln zł z UE na program "Mój prąd"

Ponad 870 mln zł ze środków unijnych zostanie przeznaczonych na wsparcie dla obywateli w ramach programu promocji fotowoltaiki "Mój prąd" - poinformował w piątek resort klimatu i środowiska.

Ministerstwo przekazało, że w piątek w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie dla programu "Mój Prąd" na lata 2021-2023 ze środków programu React UE. Dodano, że na dofinansowanie paneli fotowlotaicznych trafi ponad 870 mln zł.

Wiceszef MKiŚ Adam Guibourgé-Czetwertyński przypomniał, że dzięki pozyskanym środkom z instrumentu React EU zapewnione zostało finansowanie dla trzeciej i czwartek edycji programu "Mój prąd".

"Jesteśmy w Polsce świadkami dynamicznego rozwoju energetyki prosumenckiej. Zależy nam na utrzymaniu tego trendu, dlatego przygotowaliśmy nowe rozwiązania, które weszły w życie 1 kwietnia. Dotychczasowy system opustów został zastąpiony innowacyjnymi rozwiązaniami dla nowych prosumentów (net-billing), dzięki którym otrzymali oni m.in. możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej po cenie rynkowej. Rozwiązania te są spójne z wymogami stawianymi przez prawo UE" - wskazał wiceminister.

Zwrócił ponadto uwagę, że system prosumencki w Polsce został także poszerzony o kolejne podmioty - prosumenta zbiorowego, natomiast od lipca 2024 r. o prosumenta wirtualnego. Umożliwi to rozwój prosumentów w miastach.

"Kontynuacja programu +Mój prąd+ wpisuje się w kierunek wspierania przez Ministra Klimatu i Środowiska rozwoju prosumentów w Polsce. Cieszymy się, że w tym celu pozyskaliśmy środki z funduszy unijnych. Przemyślany i zrównoważony rozwój energetyki prosumenckiej jest elementem budowania niezależności energetycznej naszego kraju, a bazowanie na lokalnych dostępnych surowcach w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej nabiera szczególnego znaczenia" - dodał Guibourgé-Czetwertyński.

Uczestniczący w podpisaniu umowy przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce Przemysław Kalinka zaznaczył, że środki React UE, jakie zostały przyznane Polsce, to odpowiedź na kryzys gospodarczy wywołany pandemią. Pieniądze z UE będą wspierać rozwój prosumenckiej, odnawialnej energetyki. "Wpisuje się to w ideę Europejskiego Zielonego Ładu oraz przyczyni się do realizacji planu REPowerEU, zakładającego odejście od importu paliw kopalnych z Rosji" - wskazał.

Beneficjentem środków z UE jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który udziela dotacji osobom fizycznym na instalacje fotowoltaiczne, produkujące energię elektryczną na potrzeby własne domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (magazyn energii elektrycznej, magazyn ciepła, system zarządzania energią). Przypomniano, że zainteresowane osoby nadal mają możliwość aplikowania o granty w ramach czwartek edycji programu.

Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski zaznaczył, że program "Mój prąd" jest unikatowy i ma na celu rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce. "Właśnie poprzez wypłacanie osobom fizycznym dotacji na domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne, a w bieżącej, czwartej edycji programu także na magazyny energii elektrycznej i ciepła oraz systemy zarządzania energią, działamy proekologicznie i perspektywicznie. Bowiem pieniądze z funduszu REACT-UE, zgodnie z założeniem KE, zostają przeznaczone na ochronę klimatu i środowiska, poprawę jakości powietrza oraz - co ma ogromne znaczenie w bieżącym kontekście - na energetyczne uniezależnianie się prosumentów" - powiedział.

W ramach czwartej odsłony "Mojego prądu" beneficjenci mogą otrzymać dotację nawet do 20,5 tys. zł. Jeśli decydujemy się jedynie na panele to maksymalna dotacja wyniesie 4000 zł. Jeżeli jednak wnioskodawca zdecyduje się na kilka elementów systemu, dotacja do paneli PV wzrośnie do 5000 zł.

Jeśli będziemy chcieli dołączyć do fotowoltaiki magazyn ciepła, otrzymamy dodatkowo do 5000 zł, magazyn energii - do 7500 tys. zł, a wybierając system zarządzania energią w domu, tzw. EMS (energy management system) - do 3000 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl