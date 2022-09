- Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje:

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje:

"Polska w zakresie obniżenia cen energii dla mieszkańców na poziomie krajowym zrobiła już bardzo dużo. Od dłuższego czasu apelujemy do Komisji Europejskiej o wprowadzenie systemów rozwiązań wpływających na obniżeń cen za energię elektryczną i gaz w całej Europie. To już nie jest czas na dyskusje, a na konkrety. To najważniejszy temat i w tej sprawie potrzebne jest pilne wsparcie dla mieszkańców oraz firm" - mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na nadzwyczajnym posiedzeniu ministrów UE ds. energii, które odbyło się 30 września 2022 r. w Brukseli.

Obecne ceny gazu ziemnego osiągnęły niedopuszczalny poziom, dlatego Polska proponuje wprowadzenie skutecznego i elastycznego mechanizmu" - limitu cenowego, który regulowałby ceny gazu. Rozwiązanie to spowoduje zmniejszenie presji cenowej oraz zminimalizuje wahania cen surowca na giełdzie.

"Wszystkie transakcje dotyczące gazu powinny być objęte limitem cenowym. Dotyczy to każdego rodzaju gazu, również tego ruskiego. Polska, wraz z grupą 15 państw członkowskich, zgłosiła taką propozycję. Komisja Europejska musi takie rozwiązanie przyjąć" - powiedziała Minister Anna Moskwa.

Na unijnej Radzie dyskutowano także nad mechanizmami ograniczającymi zużycie energii elektrycznej. Polska nie popiera rozwiązań, które narzucają obowiązki redukcji zużycia energii. Polska stoi na stanowisku, że jednolite, wiążące cele redukcji zużycia energii elektrycznej nie są dobrym pomysłem, ponieważ dla niektórych państw mogą być trudniejsze do realizacji niż dla innych.

"Każdy kraj samodzielnie powinien decydować w jakim zakresie wprowadza oszczędności zużycia energii. Polska już wprowadziła skuteczne rozwiązania w tym zakresie. Nie potrzebujemy natomiast odgórnych i przymusowych nakazów. Sami możemy decydować o jakie rozwiązania jesteśmy w stanie wprowadzić, aby oszczędnie gospodarować zasobami energii elektrycznej" - zaznaczyła minister klimatu i środowiska RP Anna Moskwa.

Miksy energetyczne w każdym kraju różnią się między sobą, dlatego każde państwo powinno wprowadzać ograniczenia we własnym zakresie.

"Tak już się dzieje. Nie ma powodu, żebyśmy debatowali o tym na forum unijnym. Natomiast wspólnie możemy wymieniać się pomysłami, dobrymi praktykami, stworzyć toolbox, z którego wszyscy będą korzystać. Możemy też potem monitorować efekty działań na poziomie europejskim" - wskazała minister klimatu i środowiska RP.

Minister Anna Moskwa zaznaczyła, że Polska w zakresie obniżenia cen energii dla obywateli na poziomie krajowym zrobiła już bardzo dużo.

"Wczoraj Sejm przyjął ustawę o zamrożeniu cen energii w limitach 2000, 2600 i 3000 kWh, z mechanizmem zachęcającym do oszczędności. Przygotowujemy rozwiązanie które zapewni sprawiedliwy system dystrybucji nadmiernych zysków, ale i wsparcie z uzyskanych w ten sposób środków. Przygotowaliśmy też rozwiązanie dla ciepłownictwa" - dodała.

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia ministrów UE ds. energii po raz kolejny poruszone zostały kwestie proponowanych przez państwa członkowskie działań łagodzących wysokie ceny energii. Polska zgłosiła swoje uwagi do Rozporządzenia Rady ws. interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu zaradzenia wysokim cenom energii.

"Nasze zastrzeżenia wobec rozporządzenia dotyczą przede wszystkim jego podstawy prawnej. Nadal podtrzymujemy, że środki o charakterze podatkowym powinny być przyjmowane jednomyślnie - dlatego Polska zgłosiła swój sprzeciw" - powiedziała minister Anna Moskwa.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl