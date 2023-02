MKiS: projekt nowego wzoru oświadczeń ws. wsparcia dla odbiorców ciepła

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia ws. nowego wzoru wniosku składanego przez odbiorców ciepła systemowego innych niż gospodarstwa domowe w celu skorzystania z maksymalnej ceny ciepła.

Czekająca na rozpatrzenie przez Senat nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadza nowy mechanizm ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców ciepła, mający skutkować ograniczeniem podwyżek do 40 proc.

Ustawa wprowadza maksymalne ceny dostawy ciepła przez przedsiębiorstwa energetyczne w odniesieniu do części odbiorców z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła ma być stosowany od 1 lutego do 31 grudnia 2023 r. i zastąpi obowiązujący mechanizm ceny ciepła z rekompensatą.

W związku z tym, jak wskazało ministerstwo klimatu w Ocenie Skutków Regulacji projektu, celowe jest wprowadzenie rozporządzenia, które określi jednolity wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw.

Projektowane wzory zawierają oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać odbiorcę ciepła za odbiorcę określonego w odpowiednich przepisach ustawy, wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych, o których mowa w ustawie, oraz podmiotów prowadzących działalność w lokalach odbiorcy, o którym mowa w ustawie, a także określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w ustawie.

Jak podkreślono w OSR, we wzorach oświadczeń zaproponowano tabelaryczny sposób prezentacji danych, a poprzez zastosowanie formy katalogowego zestawienia we wzorze oświadczenia stanowi rozwiązanie najbardziej przystępne dla odbiorców, którzy będą składać oświadczenia oraz najwygodniejsze dla przedsiębiorstw energetycznych, które będą zawarte w nich dane gromadzić i analizować celem wdrożenia rozwiązań wprowadzanych ustawą. Tym samym, działanie to przyspieszy proces minimalizowania skutków wysokich cen ciepła na rynku, zwiększając ochronę odbiorców ciepła dotkniętych wzrostem cen ciepła - oceniło ministerstwo.

