MKiŚ: projekt wzoru oświadczenia dla odbiorców prądu po preferencyjnej cenie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało we wtorek i przekazało do konsultacji i opiniowania projekt rozporządzenia ws. wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Chodzi o odbiorców uprawnionych do skorzystania na mocy ustawy z obniżonej do 785 zł za MWh w 2023 r. ceny prądu.

Zgodnie z projektem, we wniosku odbiorca uprawniony będzie zobowiązany podać dane identyfikacyjne oraz numery punktów poboru energii elektrycznej wraz z datami zawarcia umowy na dostawy dla danego PPE, a także z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku procent energii elektrycznej objętej ceną maksymalną oraz procent energii elektrycznej nieobjętej ceną maksymalną.

Zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznejoraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., do skorzystania z ceny 785 zł za MWh prawo mają mikroprzedsiębiorcy, mali albo średni przedsiębiorcy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące na rzecz tej jednostki usługi, spółki komunalne, podmioty pożytku publicznego itp.

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl