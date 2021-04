MKiŚ: przepisy dot. FST nie wyłączają regionów z nowymi zakładami górniczymi

Przepisy ustanawiające Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) nie zawierają zapisów, że w regionach, gdzie powstają nowe zakłady górnicze, fundusz ten nie może funkcjonować - powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister klimatu Piotr Dziadzio.

Zastrzegł, że takie gminy mogą mieć utrudnione wsparcie z tego źródła.

Podsekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytanie grupy posłów Koalicji Obywatelskiej z woj. śląskiego o sygnały dot. możliwości wyłączenia ze wsparcia z FST, mającego wspierać transformację gospodarczą, środowiskową i społeczną regionów dotąd opartych o węgiel, takich terenów, na których powstawałyby nowe inwestycje górnicze.

Mysłowicki poseł Wojciech Król pytał w tym kontekście o wydawane przez resort klimatu koncesje, wśród nich o przesłanki wydania nowej koncesji na 35 lat dla prywatnego inwestora, który zamierza zbudować kopalnię w Mysłowicach.

"Jak to się ma do polityki państwa? Wiemy bowiem z Komisji Europejskiej, że gminy, w których będzie kontynuowane wydobycie, w którym nie będzie wygaszane wydobycie, będą wykluczone ze środków FST. Jeśli Mysłowice będą wykluczone z tego funduszu, to już nigdy żadna kopalnia nie zrekompensuje tego wykluczenia" - akcentował Król.

Wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio przypomniał, że głównym celem FST jest zapewnienie wsparcia dla obszarów borykających się z wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do neutralności klimatycznej, a główny celem wsparcia będzie dywersyfikacja gospodarcza takich obszarów, a także przekwalifikowanie pracowników.

"Nie ma w rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ani w załączniku do niego zapisów, że w regionach, gdzie powstają nowe zakłady górnicze, nie może funkcjonować Fundusz Sprawiedliwej Transformacji" - zaakcentował Dziadzio.

"Sprawdziłem to bezpośrednio w Brukseli; nie mamy takich przeciwskazań" - zapewnił wiceminister. "Gminy, które zdecydowały się ewentualnie uzgodnić nowe koncesje na wydobywanie węgla mogą mieć, bo istnieje zawsze takie ryzyko, pewien utrudniony dostęp do tych środków, natomiast nie powinno to skutkować dla np. sąsiednich gmin. Bardzo ważny jest rachunek ekonomiczny tych wszystkich działań" - uznał.

W poniedziałek, pytany o tę samą kwestię Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego, gdzie powstała już pierwsza wersja Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, będącego podstawą dla wykorzystania środków FST zasygnalizował, że samorząd regionu spodziewa się, że ew. ograniczenia w tym zakresie będą dotyczyły terenów, na których powstawałyby całkiem nowe inwestycje węglowe.

Wiceminister Dziadzio mówił też w czwartek w Sejmie, że koncesje są decyzjami w pewnym sensie uznaniowymi, natomiast prawo jest tak skonstruowane, że decyzje odmowne wydane bez podstaw prawnych są uchylane przez sądu. Przypomniał też, że najistotniejszym etapem procedury koncesyjnej jest przeprowadzenie postępowania środowiskowego.

"Decyzja środowiskowa jest pierwszą i kluczową decyzją (…), przesądza ona, czy w ogóle możliwa jest realizacja danego zamierzenia, a w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia określa jego skalę i zakres" - zaznaczył Dziadzio przypominając, że postępowanie środowiskowe jest prowadzone z udziałem społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych.

W postępowaniu koncesyjnym istotne jest także uzyskanie uzgodnień ministra aktywów państwowych i właściwych władz samorządowych. "Jeśli koncesja jest uzgodniona i przedsiębiorca spełnił wszystkie wymagania (…), wówczas organ koncesyjny nie ma podstaw prawnych do wydania decyzji odmownych" - podkreślił wiceminister dodając, że odmowa koncesji wymaga przesłanek określonych w Prawie geologicznym i górniczym.

Dziadzio dodał, że koncesje na wydobywanie węgla kamiennego energetycznego związane z budowa nowych kopalń wydawane są sporadycznie. Inne decyzje koncesyjne dotyczą głównie przedłużania wcześniej wydanych koncesji - i takich decyzji dla górnictwa węgla kamiennego wydano w ub. roku 19, nową koncesję uzyskała spółka Brzezinka - na eksploatację złoża Brzezinka 3 w Mysłowicach.

Poseł Krzysztof Gadowski z KO dopytywał też w czwartek o przyszłość infrastruktury po likwidowanej kopalni Krupiński w Suszcu. Wiceminister Dziadzio zadeklarował przygotowanie odpowiedzi wespół z resortem aktywów państwowych, któremu podlega ta kwestia.

