MKiŚ: rusza nabór w IX edycji programu GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii

W poniedziałek rozpoczyna się nabór wniosków konkursowych do IX edycji programu GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Program jest skierowany do przedsiębiorców, nabór potrwa do 3 lutego lub do rejestracji 50 wniosków.

Jak sprecyzował resort w komunikacie, program jest skierowany do przedsiębiorców, którzy w swojej ofercie posiadają wdrożoną technologię korzystną dla środowiska i w oparciu o nią planują rozszerzenie swojej działalności na rynki zagraniczne.

Udział w GreenEvo umożliwia weryfikację technologii pod kątem potencjału sprzedaży w innych krajach oraz daje szansę na zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzania nowych produktów na rynki zagraniczne - zaznaczył resort. Według MKiŚ jest to również niepowtarzalna okazja nawiązania relacji w branży środowiskowej, a największą korzyścią dla laureatów programu jest udział w misjach gospodarczych i międzynarodowych wydarzeniach - targach, konferencjach i spotkaniach branżowych.

Nabór wniosków konkursowych potrwa do 3 lutego 2022 r. lub do momentu rejestracji 50 wniosków.

Zgodnie z regulaminem obszary zielonych technologii objęte programem GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii to m.in. OZE, w tym biopaliwa i biomasa, ogniwa paliwowe, fotowoltaiczne, energetyka wodorowa, energetyka wiatrowa, geotermia i biogaz; przyjazne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego, w tym podziemne zgazowanie, odmetanowianie złoża; rozwiązania wspierające efektywność energetyczną, w tym kogeneracja i magazynowanie energii; systemy wspierające monitorowanie, gromadzenie i analizowanie informacji o środowisku naturalnym; technologie wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz gospodarowanie odpadami; technologie wodno-ściekowe; niskoemisyjny transport; technologie wpierające ochronę różnorodności biologicznej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl