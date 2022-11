MKiŚ szacuje na 25-42 mld zł wpływy z nadmiarowych przychodów wytwórców i sprzedawców prądu

Ministerstwo klimatu szacuje na 25-42 mld zł wpływy od wytwórców energii elektrycznej i spółek obrotu z tytułu nadmiarowych przychodów. W czwartek weszło w życie rozporządzenie, ustalające sposoby obliczania limitu ceny energii elektrycznej i marże przy sprzedaży.

Ustawa o maksymalnych cenach energii przewiduje, że wytwórcy i sprzedawcy energii elektrycznej muszą przekazywać odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny będące nadmiarowym przychodem, według przyjętego w ustawie wzoru. Szczegółowy sposób obliczania limitu ceny na potrzeby kalkulacji kwoty odpisu został ustalony w rozporządzeniu Rady Ministrów, które weszło w życie w czwartek. Obowiązek wpłat na Fundusz obejmie okres od 1 grudnia 2022 r. do 31 czerwca 2023.

W Ocenie Skutków Regulacji do rozporządzenia ministerstwo klimatu oszacowało wpływy z tytułu odpisu na poziomie 25,24-42,4 mld zł. Rozpiętość wynika z szacunków rynkowych cen energii w 2023 r. od których uzależniona jest kwota odpisu. W kalkulacji przyjęto rozpiętość cen od 785 do 900 zł za MWh - wyjaśnił resort w OSR. Według rządu mechanizm ogranicza nadmiarowe przychody wytwórców i sprzedawców energii elektrycznej, a uzyskane z tego tytułu środki trafią do odbiorców końcowych. Dlatego - jak podkreślono w OSR - mechanizm nie wymaga dodatkowych środków w sektorze finansów publicznych i nie rodzi nowych skutków dla sektora finansów publicznych po stronie wydatkowej.

Według rządu rozporządzenie ustala taki sposób obliczenia limitów cen, które będą pokrywały uzasadnione koszty uczestników rynku, a także zachowały zachęty inwestycyjne, efektem ma być minimalizowanie negatywnych efektów wysokich cen energii elektrycznej poprzez redystrybucję uzyskanych środków do odbiorców końcowych.

Ustawa o maksymalnych cenach energii przewiduje, że w rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna ma być na poziomie 693 zł za MWh. Będzie ona obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh - dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh - dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh - dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

