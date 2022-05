MKiŚ: w maju łączna moc w fotowoltaice przekroczyła 10 GW

W maju br. łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła 10 GW, co daje wysokie 7 miejsce w Europie - przekazał w środę resort klimatu i środowiska.

"W maju br. łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła 10 GW, co daje nam także w tym zestawieniu wysokie 7 miejsce w Europie. Aktualna prognoza mocy PV do 2030 roku to 28,5 GW, co powinno pozwolić Polsce na utrzymanie się w europejskiej czołówce przynajmniej do 2025 roku" - przekazało ministerstwo na swojej stronie internetowej.

W środę Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował raport "Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022". Zgodnie z nim na koniec 2021 roku moc zainstalowana w krajach Unii Europejskiej w fotowoltaice wyniosła 158 GW, co oznacza przyrost 21,4 GW (tempo wzrostu rynku wyniosło ponad 15 proc.). Dodano, że Polska najprawdopodobniej (nie wszystkie kraje potwierdziły ostateczne i oficjalne dane) znalazła się na drugim miejscu, za Niemcami, pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii.

W raporcie wskazano, że łączne obroty na rynku fotowoltaiki w 2021 zostały oszacowane na 16,7 mld zł, w tym wartość rynku samych nakładów inwestycyjnych wynosiła ok. 15,4 mld zł. Instytut prognozuje, że w 2022 roku obroty handlowe fotowoltaiki wzrosną i wyniosą ponad 20 mld zł, a wartość rynku inwestycji PV będzie kształtowała się na poziomie 19 mld zł.

Zgodnie z prognozą Instytutu, rynek fotowoltaiczny w najbliższych latach utrzyma swoją dynamikę rozwoju dzięki szybkiemu przyrostowi mocy w farmach PV. Oceniono, że na koniec 2022 r. moc wszystkich zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych w Polsce może wynieść 12 GW. Dodano, że zgodnie z przewidywaniami moc 20 GW w fotowoltaice zostanie osiągnięta w 2025 roku, a w 2030 skumulowana moc zainstalowana może wynieść nawet 28,5 GW.

"Energetyka słoneczna jest głównym motorem napędowym rozwoju OZE w Polsce. To rezultat celowej i odpowiedzialnej polityki rządu, ukierunkowanej na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i stabilnych dostaw energii do odbiorców końcowych. Jak wynika z raportu +Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022+, fotowoltaika stała się technologią o najwyższej mocy zainstalowanej w krajowej energetyce odnawialnej. Jest to powód do dumy dla branży, ale i wyzwanie, aby dotychczasowe sukcesy mogły torować drogę do kolejnych. Kluczowe jest stworzenie odpowiedniego otoczenia prawno-ekonomicznego dla dalszego rozwoju sektora na warunkach rynkowych" - wskazał komentując raport wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Dodał, że dla rozwoju PV w Polsce niezbędna jest dalsza współpraca administracji rządowej z interesariuszami sektora, tak by Polska mogła kontynuować transformację energetyczną w oparciu o nowoczesne zeroemisyjne technologie. "Najlepszą formułą dla tej współpracy jest Porozumienie sektorowe zawarte 16 grudnia 2021 roku. Jego celem jest budowa łańcucha wartości, w tym przemysłu PV, ze szczególnym naciskiem na maksymalizację polskiego wkładu - local content" - zaznaczył Zyska.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl