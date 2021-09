MKiŚ: Warszawa gospodarzem trzeciego szczytu ws. współpracy energetyczno-klimatycznej

22 i 23 września br. w Warszawie odbędzie się trzecie spotkanie ministrów Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetyczno-Klimatycznej (P-TECC) - poinformował w piątek resort klimatu i środowiska.

Resort przekazał, że gospodarzami szczytu P-TECC w Warszawie będą minister Michał Kurtyka oraz sekretarz energii USA Jennifer Granholm. "Przedsięwzięcie ma na celu rozwój współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i krajami Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, czystej energii i neutralnej dla klimatu transformacji energetycznej" - podkreślono.

"Jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie Polska będzie w tym roku gospodarzem szczytu w ramach tej inicjatywy. Partnerstwo na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetyczno-Klimatycznej to forum wymiany najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju systemów energetycznych. To doskonałe forum promowania nowych inicjatyw i inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Pozwoli nam na dogłębną dyskusję jak wspierać transformację energetyczną w regionie" - powiedział, cytowany w komunikacie, szef MKiŚ Michał Kurtyka.

Ministerstwo dodało, że podczas szczytu ponad stu uczestników będzie omawiać kwestie z zakresu polityki energetycznej, innowacji technologicznych, ich wdrażania i inwestycji.

Jak poinformowano, pierwszego dnia szczytu, który współorganizowany będzie przez Atlantic Council, odbędzie się forum biznesowe, które zgromadzi przedstawicieli firm z całego regionu. W programie znajdą się dyskusje na temat istniejących i powstających rozwiązań w sektorze energii, sesja dotycząca finansowania inwestycji w tym obszarze oraz pokazy nowych technologii.

Drugiego dnia szczytu mają się spotkać przedstawiciele wysokiego szczebla państw Trójmorza i państw obserwatorów, a także Komisji Europejskiej. Debata będzie dotyczyć takich obszarów, jak bezpieczeństwo dostaw, efektywność energetyczna czy OZE - poinformowano.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl