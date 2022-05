MKiŚ: zakończyły się konsultacje ws. projektu systemu kaucyjnego

Zakończyły się konsultacje publiczne ws. projektu ustawy, który ma wdrożyć w Polsce system kaucyjny - poinformował we wtorek podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej gospodarki komunalnej przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska Robert Chciuk.

Szef departamentu gospodarki odpadami MKiŚ, podczas relacjonowania stanu prac nad projektem wskazał, że resort zakończył konsultacje publiczne i kończy analizę ok. 800 uwag, które wpłynęły. "Chcemy, żeby w lipcu projekt trafił na Stały Komitet Rady Ministrów, a w październiku został uchwalony przez Sejm" - powiedział Chciuk.

Resort proponuje, by system kaucyjny obejmował butelki jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na napoje o pojemności do 3 l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5 l. System mają tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający produkty w butelkach na rynek, oni mają też ustalać wysokość kaucji. Projekt przewiduje, że do odbierania butelek objętych systemem kaucyjnym i zwrotu kaucji byłyby zobowiązane sklepy o powierzchni powyżej 100 m kw. Mniejsze placówki będą mogły do systemu dołączyć dobrowolnie. Wszystkie punkty sprzedaży będą musiały jednak pobierać kaucję.

Zgodnie z projektem, system mają tworzyć firmy wprowadzające na rynek napoje w opakowaniach objętych systemem. Takie przedsiębiorstwa ma reprezentować jeden podmiot, który ma składać ministrowi właściwemu ds. klimatu coroczne sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu kaucyjnego. Uruchomienie systemu będzie wymagało uzyskania zezwolenia, wydanego w drodze decyzji, przez ministra właściwego ds. klimatu. Zgodnie z projektem udział w systemie nie będzie jednak obowiązkowy. Jeśli dana firma nie przystąpi do niego, będzie musiała płacić opłatę produktową.

