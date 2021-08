Mlekpol zainwestuje w produkcję mleka UHT

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol znalazła się wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka – Agrotech”. Dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu i środkom własnym Mlekpol chce wdrożyć nową technologię produkcji mleka UHT - przekazała w środę spółdzielnia.

"Inwestycja warta ponad 88 mln złotych umożliwi nam opracowanie innowacyjnej technologii produkcji mleka UHT o przedłużonej trwałości w obrocie handlowym, dedykowanego na odległe rynki zbytu. W efekcie wdrożenia tej innowacji chcemy pozyskać nowych klientów i zwiększyć potencjał eksportowy naszego przedsiębiorstwa" - poinformował wiceprezes ds. produkcji w SM Mlekpol w Grajewie Zbigniew Groszyk.

UHT (ang. ultra-high temperature processing) to metoda sterylizacji produktów żywnościowych polegająca na błyskawicznym podgrzaniu mleka do temperatury ponad 100 st. C i równie błyskawicznym ochłodzeniu do temperatury pokojowej. Taka sterylizacja zabija florę bakteryjną, nie zmieniając walorów smakowych, a pozwala na dłuższe przechowywanie produktu.

Wiceprezes dodał, że Mlekpol dostał również dofinansowanie na drugi projekt, czyli wdrożenie nowej technologii produkcji masła.

"Jesteśmy na etapie ogłaszania przetargów, za chwilę będziemy podpisywać kontrakty. Oba projekty przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności oferty SM Mlekpol zarówno na rynku polskim, jak i wśród zagranicznych kontrahentów" - podkreślił Groszyk.

Jak zaznaczono w presłanej informacji, spółdzielnia nie tylko inwestuje w linie produkcyjne czy poprawę jakości produktów. Prowadzi również działania w ramach polityki zrównoważonego rozwoju, produkując energię odnawialną.

Budowa układu kogeneracyjnego z biogazownią w Grajewie to kolejny etap modernizacji zakładowej oczyszczalni ścieków. Projekt jest już realizowany. Jego głównym celem jest wykorzystanie energii pierwotnej zawartej w ściekach oraz odpadach produkcyjnych, z których wyprodukowany jest biogaz. Z niego m.in. wytwarzana jest energia elektryczna. Pozwoli to spółdzielni zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne oczyszczalni oraz stworzy możliwość uzyskania ciepła niezbędnego do suszenia osadu - tłumaczy wiceprezes Mlekopolu.

Biogazownia w Grajewie zostanie oddana do użytku jesienią 2022 roku. SM Mlekpol w planach ma budowę kolejnych biogazowi przy zakładach. Już w przyszłym roku mają pojawić się pierwsze projekty.

Jak podkreśla Groszyk, Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol od lat podejmuje działania zmierzające do ograniczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz zmniejszenie zużycia wody w trakcie procesów produkcyjnych. Wybudowana rok temu Hybrydowa Elektrociepłownia w Mrągowie to obecnie najnowocześniejsze centrum energetyczne zakładu przemysłowego w Europie. Obiekt wytwarza energię elektryczną, parę technologiczną oraz ciepłą wodę na potrzeby procesów produkcyjnych zakładu. Koszt zrealizowania tej inwestycji to ponad 27 mln zł.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie to jeden z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce. Jej członkami jest 9000 rolników.

