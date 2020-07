Młodzi ekonomiści chcą zniesienia limitu długu publicznego

Dziś istotną barierą rozwojową dla Polski jest ustanowiony w Konstytucji arbitralny próg zadłużenia, który może uniemożliwić prowadzenie przez państwo polityki prorozwojowej - pisze w swoim liście otwartym ok. 20 ekonomistów i postuluje zniesienie tych ograniczeń. - Odważna polityka gospodarcza jest możliwa - podkreślają.

List za list

- Odważna polityka gospodarcza jest możliwa. Dziś istotną barierą rozwojową dla Polski jest ustanowiony w Konstytucji arbitralny próg zadłużenia, który może uniemożliwić prowadzenie przez państwo polityki prorozwojowej, uwzględniającej wyzwania infrastrukturalnej luki inwestycyjnej, polityki mieszkaniowej czy transformacji energetycznej ku neutralności klimatycznej - twierdzą młodzi ekonomiści i deklarują: Dług publiczny to wyzwanie dla naszego pokolenia i jesteśmy gotowi do zmierzenia się z nim.Ich zdaniem wbrew katastroficznym wizjom, zgodnie z którymi dług publiczny nieodzownie prowadzi do upadku finansów publicznych, jest jak najbardziej możliwe stworzenie mechanizmów zabezpieczających podwójny cel zwiększenia długu - rozwoju gospodarczego i stabilności makroekonomicznej.Zamiast sztywnego progu długu publicznego proponują powołanie - wzorem ok. 40 krajów świata - rady fiskalnej z udziałem ekspertów i strony społecznej - środowisk samorządowych, pracowniczych i biznesowych - celem wprowadzenia miękkiego i refleksyjnego ograniczenia swobody kształtowania wydatków publicznych i ich finansowania. - Z kolei społeczne reguły wydatkowe, obligujące rząd do wydawania zgodnie z potrzebami społecznymi, mogłyby uruchamiać antycykliczne instrumenty w chwili kryzysu - dodają. Podkreślają również, że zmianie podejścia do limitu zadłużenia musi towarzyszyć wzrost transparentności finansów publicznych.- Niski i arbitralny próg zadłużenia konstytucyjnego to kajdany rozwojowe dla młodego pokolenia. (…) Polska dobrobytu nie może pozostawać zakładnikiem dogmatów ekonomicznych, niemających oparcia w obecnej sytuacji. Czas z tym skończyć - czytamy w tym manifeście, w którym można również znaleźć tezę, iż „polskie emigracyjne pokolenie było kosztem limitu zadłużenia konstytucyjnego na początku akcesji”.- Konstytucyjny limit długu publicznego nie może czynić z Polski kraju cywilizacyjnie niedorozwiniętego z ograniczonym polem manewru wobec wyzwania społecznej i ekologicznej regeneracji, jakie stawia przed nami XXI wiek - deklarują.Wśród sygnatariuszy listu są m.in. Dr Paweł Bukowski i Katarzyna Szwarc z London School of Economics and Political Science; Marcin Czachor i Dr Michał Gamrot z Fundacji im. Edwarda Lipińskiego, dr Maciej Grodzicki, dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz i dr Zofia Łapniewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Jan J. Zygmuntowski, Nikodem Szewczyk czy Michał Hetmański, z Fundacji Instrat.List można traktować jako odpowiedź na list otwarty do rządu, który w połowie maja wystosowali ekonomiści „starszego pokolenia” (m.in. dr Sławomir Dudek, prof. Dariusz Filar, Ludwik Kotecki, prof. Witold Orłowski i kilkudziesięciu innych), w którym domagają się przejrzystości finansów publicznych, ale i i wskazują, że „trzeba kontrolować poziom długu publicznego, zanim stanie się on niekontrolowalny”.- List ekonomistów z 18 maja 2020 r., absolutyzujący limit zadłużenia, pokazuje niestety, że konieczna jest poważna debata publiczna na ten temat. Debata oparta o twarde dane i argumenty makroekonomiczne, a nie mity i dogmaty - piszą młodzi ekonomiści.Co napisali miesiąc wcześniej „starsi”? - Doświadczenia kryzysów finansowych na świecie, także Polski w latach osiemdziesiątych XX w., wskazują, że dług publiczny wcale nie jest darmowy i że nadmierny dług może prowadzić do kosztownego kryzysu niewypłacalności - czytamy w liście z maja.- Polska zaakceptowała ten punkt widzenia, wprowadzając konstytucyjny limit 60 proc. PKB oraz ostrożnościowe progi w ustawie o finansach publicznych. Trzeba uniknąć nadmiernego zadłużenia niemożliwego do spłaty przez przyszłe pokolenia. Trzeba uniknąć bolesnych korekt budżetowych i kryzysu finansów publicznych - podkreślali wówczas ekonomiści.