Mniejszy zysk Citi Handlowego

Bank Citi Handlowy zanotował 480,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. Rok wcześniej zysk wyniósł 638,85 mln zł, co oznacza spadek o 24 proc. Kurs spółki zyskuje dzisiaj (27 marca) symbolicznie; o 0,2 proc. W ciągu ostatniego miesiąca notowania banku spadły o 22 proc.

Przychody Citi Handlowego wzrosły o 3 proc. do poziomu 2,2 mld zł.



Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 153,73 mln zł wobec 1 107,57 mln zł rok wcześniej (wzrost o 4,2 proc.). Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 564,88 mln zł wobec 549,95 mln zł rok wcześniej (wzrost o 2,7 proc.).



Aktywa razem banku na koniec 2019 roku sięgnęły 51,98 mld zł wobec 49,3 mld zł na koniec 2019 r.

Czytaj też: Koronawirus, kryzys na GPW. Warszawska giełda jest w lepszej sytuacji niż inne rynki



Prezes banku Sławomir Sikora napisał w liście do akcjonariuszy, że zwrot na kapitale (ROE) wyniósł 7,2 proc. i 9,6 proc. z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych, a wskaźnik ROA w sektorze bankowym wyniósł 0,7 proc., a w przypadku Citi Handlowego osiągnął 0,9 proc.



- Początek tego roku pokazał, że światową i polską gospodarkę czeka wiele wyzwań. Należy oczekiwać, że kryzys związany z wybuchem epidemii koronawirusa COVID-19 w Chinach pod koniec 2019 roku i jej dalsze rozprzestrzenianie się w Europie i w krajach obu Ameryk w kolejnych miesiącach wpłyną negatywnie na perspektywy wzrostu polskiej gospodarki w 2020 roku. Może to przyczynić się do znacznego osłabienia aktywności w kraju poprzez obniżenie dynamiki konsumpcji oraz eksportu. Dlatego tym ważniejsza jest dla nas kontynuacja wspierania klientów w ich planach i pomoc, jeśli dotkną ich skutki tej bezprecedensowej w Polsce sytuacji wywołanej pandemią – napisał także prezes.