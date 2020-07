Mnóstwo konsumenckich upadłości. Ale pandemia nie ma tu nic do rzeczy

Według najnowszego raportu Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w czerwcu 2020 liczba upadłości konsumenckiej osiągnęła niespotykany wcześniej poziom 1119 osób (jeszcze w maju było ich zaledwie 531). To ponad 100-procentowy skok, który - podkreślają autorzy raportu - nie ma jeszcze nic wspólnego z epidemią koronawirusa, ale wiele ze zmianą przepisów dotyczących upadłości.

Niejednoznaczne prognozy

Zobacz też: Uwaga! Upadłość konsumencka jeszcze bardziej dostępna Autorzy badania nie podają, jakie są najczęstsze przyczyny ogłoszenia upadłości przez konsumentów w tym roku. Z dotychczasowych analiz wynika jednak, że nie są to kredyty mieszkaniowe, a zwyczajne nadmierne zadłużanie się. Tegoroczne upadłości na pewno też nie mają jeszcze nic wspólnego z epidemią koronawirusa, której skutki tak naprawdę będą widoczne dopiero za kilka miesięcy.Mec. Piotr Zimmerman, specjalizujący się w sprawach upadłości i restrukturyzacji uważa, że ta sytuacja nie oznacza wcale, że teraz należy się spodziewać lawiny upadłości konsumenckich. Bo to, ile tych upadłości będzie, będzie zależało wyłącznie od odwagi dłużników i działalności syndyków w praktyce.- Teraz sąd będzie niemal automatycznie ogłaszał każdą upadłość konsumenta, o którą on poprosi, bo nie bada już, czy zasługuje on na nią czy nie. Dopiero syndyk po ogłoszeniu upadłości będzie zobowiązany zgromadzić informacje, a sąd je później ocenić i ustalić, czy zaaplikować dłużnikowi 3-letni, 7-letni plan spłaty czy też mu tego planu odmówić – argumentuje mec. Zimmerman.Dlatego reakcje dłużników na takie zjawisko mogą być dwojakie. Jedna: jest dobrze, złóżmy więc wniosek o upadłość, a nuż nam się uda - i wtedy tych wniosków będzie z każdym miesiącem coraz więcej. I druga, którą mec. Zimmermann uważa za bardziej prawdopodobnąże konsumenci się przestraszą i liczba upadłości pozostanie na obecnym stabilnym poziomie. I o upadłość będą występowali tylko ci, którzy będą mieli pewność, że nikt im rażącego niedbalstwa nie zarzuci.- Zatem czerwcowy wzrost nie przesądza, że czeka nas lawina upadłości konsumenckich. Jakkolwiek kierunek zmian, jaki przyjął ustawodawca, skutkujący dużymi ułatwieniami dla konsumentów, którzy popadli w problemy finansowe, pozwala sądzić, że z miesiąca na miesiąc ich liczba będzie powoli rosła – prognozuje Piotr Zimmerman.Zobacz też: Na kłopoty upadłość, chyba że masz kredyt we frankach Jednocześnie nie zgadza się z opinią, że obecny, gwałtowny wzrost wniosków o upadłość ma związek z przepisami, które weszły 24 marca. Jego zdaniem wynika on wyłącznie z nadmiaru spraw, które nagromadziły się w sądach w okresie lockdownu.– Ten nagły przyrost liczby ogłoszonych upadłości wynika ze zbieżności wydarzeń – początku epidemii i tego, że akurat weszły w życie nowe przepisy. Zatem upadłości, które obecnie mamy, to właściwie w 100 proc. czyszczenie wniosków, które wpłynęły do sądów zanim gospodarka, a więc i sądy zostały zamrożone. Efekt zahamowania działalności sądów w marcu kwietniu i maju – wyjaśnia prawnik.Dodaje, że dopiero w podsumowaniu roku 2020 będzie można stwierdzić, ile osób zdecydowało się na upadłość konsumencką z powodu koronawirusa.Zobacz też: Zaraźliwy wirus niewypłacalności. Jak to leczyć?