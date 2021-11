Mo-Bruk po trzech kwartałach 2021 ze wzrostem zysku netto o ponad 60 proc.

Mo-Bruk w trzech kwartałach 2021 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 198,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 114,8 mln zł zysku EBITDA oraz 86,5 mln zł zysku netto Oznacza to na poziomie skonsolidowanym wzrost rok do roku przychodów o 62,1 proc. zysku EBITDA o 64,5 proc. a zysku netto o 63,4 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Znaczący potencjał w zagospodarowaniu "bomb ekologicznych"

Mo-Bruk podał ,że dostrzega znaczący potencjał wzrostu w obszarze zagospodarowywania tzw. „bomb ekologicznych”. Spółka poinformowała, że w 12 lokalizacjach zakontraktowała do utylizacji 12,6 tys. ton nielegalnie składowanych odpadów za 80,8 mln zł.- Według danych GIOŚ w Polsce jest ponad 800 lokalizacji z „bombami ekologicznymi”, co w zestawieniu z kilkunastoma projektami przez nas zrealizowanymi do tej pory pokazuje wartość tego rynku. Aktualnie ogłoszone są postępowania w formie dialogu konkurencyjnego przez włodarzy Częstochowy i Gliwic- mówi Wiktor Mokrzycki, wiceprezes Mo-Bruk-u, cytowany w komunikacie.- Łączny wolumen zgromadzonych tam odpadów to 5,5 tys. ton. Zakładając dotychczas stosowane ceny wartość tych kontraktów to około 50 mln zł. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do kolejnych kwartałów. Dążymy do osiągnięcia wskaźników maksymalnych, które zostały określone w programie motywacyjnym zarządu - stwierdził Wiktor Mokrzycki.Program motywacyjny zarządu zakłada wypłatę premii w wysokości czterokrotności wynagrodzenia rocznego – jest to wariant maksymalny – w przypadku osiągnięcia skumulowanej wartości zysku EBITDA za lata 2020-22 w wysokości minimum 350 mln zł, przy średniorocznym wzroście EBITDA na akcję w okresie między 2019 r. a 2022 r. nie mniejszym niż 45 proc.Grupa Mo-Bruk zajmuje się przetwarzaniem odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 roku.