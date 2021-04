Mo-Bruk w 2020 r. ze wzrostem sprzedaży i zysku

Mo-Bruk, zajmujący się przetwarzania odpadów przemysłowych, w 2020 roku wypracował w ujęciu skonsolidowanym 178,5 mln zł przychodów ze sprzedaży notując 78,7 mln zł zysku netto wobec 130,6 mln zł przychodów i 40,1 mln zł zysku netto w 2019 roku.

Wskazał on, że dodatkowo coraz częściej pojawiają się deklaracje dotyczące przystosowywania elektrociepłowni do spalania paliw alternatywnych (RDF), które produkuje spółka z frakcji palnej odpadów komunalnych i przemysłowych.- W ten sposób powiększa się kolejny rynek, na którym działa Mo-Bruk. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do kolejnych kwartałów bieżącego roku. Spodziewamy się wzrostów we wszystkich segmentach prowadzonej działalności. Pod względem mocy przerobowych i możliwości technologicznych jesteśmy gotowi na obsłużenie rosnącego popytu na nasze usługi - podsumowuje Wiktor Mokrzycki.Mo-Bruk podał, że 30 marca 2021 r. zawarł umowę z Deloitte na doradztwo w zakresie analizy rynków zagranicznych oraz transakcji M&A w Polsce. Spółka podała, że zidentyfikowała kilka celów akwizycyjnych i zakłada, że lata 2021-22 powinny być intensywne w tym zakresie.Mo-Bruk jest zainteresowany zakładami działającymi w obszarze stabilizacji odpadów nieorganicznych oraz spalarniami odpadów niebezpiecznych i medycznych. Nie wyklucza przejęć w nowych dla siebie segmentach, tzn. podmiotów zajmujących się przetwarzaniem odpadów w innych technologiach.