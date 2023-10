Mocna sesja na Wall Street, Dow zyskał ponad 500 punktów

Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła mocne wzrosty głównych indeksów, a Dow zyskał na koniec dnia 511 punktów. W centrum uwagi pozostają wyniki kwartalne amerykańskich spółek, a w tym tygodniu swoimi dokonaniami pochwalił się m.in. Apple.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,58 proc. i wyniósł 32.928,96 pkt. To był najlepszy dzień dla tego indeksu od czerwca.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,20 proc. i wyniósł 4.166,82 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 1,16 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.789,48 pkt.

Uwaga rynków finansowych skierowana będzie na decyzje banków centralnych

S&P 500 stracił w zeszłym tygodniu 2,5 proc., co oznacza spadek o 10,6 proc. w porównaniu z najwyższą wartością z 2023 r. W październiku indeks spadł dotąd o 4 proc. i jest na drodze do zakończenia trzeciego z rzędu miesiąca ze stratą, co byłoby pierwszą taką passą od 2020 r., kiedy wybuchła pandemia Covid-19.

S&P 500 znalazł się w zeszłym tygodniu w strefie korekty.

"W zeszłym tygodniu zamknęliśmy się na minimach. Często, gdy pojawia się negatywne nastawienie, ale w weekend nie dzieje się nic nowego, co zmieniłoby perspektywy dla rynków i gospodarki, w poniedziałek rynek dostaje trochę pazura" - powiedział Art Hogan, główny strateg rynkowy w B. Riley Financial.

"Inwestorzy w końcu czują się trochę pewniej. Być może wyceniliśmy wystarczająco dużo złych wiadomości, co przejawia się w silniejszym dzisiejszym rynku" - dodał Hogan.

W najbliższych dniach uwaga rynków finansowych skierowana będzie na decyzje banków centralnych - Fedu, Banku Japonii i Banku Anglii.

"Wiele dobrych danych makro z gospodarki USA sugeruje, że stopy procentowe mogą pozostać +wyżej na dłużej" - powiedział Ken Shih, dyrektor ds. zarządzania funduszami w Saxo Capital Markets.

Na przestrzeni tygodnia inwestorzy poznają dane o PKB za III kw. i CPI za październik ze strefy euro i raport payrolls z amerykańskiego rynku pracy za październik.

Szanse na długo oczekiwany wzrost cen akcji pod koniec roku znacznie spadły

Wśród analityków panuje konsensus, że po środowym posiedzeniu Fed pozostawi stopy proc. na niezmienionym poziomie.

"Spodziewamy się odbicia zainspirowanego mniej jastrzębim Fedem i rynkiem, który dostosował się do rosnących potrzeb Departamentu Skarbu USA w zakresie płynności" - napisał w raporcie Christopher Harvey, szef strategii ds. akcji w Wells Fargo Securities.

"Wśród inwestorów w USA ponownie położono nacisk na odporność amerykańskiej gospodarki i jest to raczej pozytywne zjawisko, niż obawa przed możliwością kolejnej podwyżki stóp procentowych" - powiedziała Susannah Streeter, dyrektor ds. pieniądza i rynków w Hargreaves Lansdown.

Z kolei strateg Morgan Stanley, Mike Wilson, ostrzegł, że szanse na długo oczekiwany wzrost cen akcji pod koniec roku znacznie spadły. Stwierdził również, że oczekiwania dotyczące zysków spółek w czwartym kwartale i 2024 r. są zbyt wysokie.

Akcje Mety wzrosły o 2 proc. po tym, jak spółka poinformowała, że wprowadzi od listopada płatną subskrypcję dla użytkowników Facebooka z Unii Europejskiej. Cena miesięcznej subskrypcji wyniesie od 9,99 do 12,99 euro.

Amazon zyskał na koniec dnia 3 proc.

McDonald's zyskuje 2,5 proc. Wyniki finansowe spółki za III kw. były lepsze od oczekiwań.

Akcje SoFi Technologies rosną o 10,5 proc. po tym, jak SoFi podniosło prognozy finansowe na cały rok.

W tym tygodniu wyniki finansowe za III kw. opublikują m.in. Apple, Caterpillar, Moderna i Eli Lilly.

Inwestorzy obawiają się eskalacji działań wojennych na Bliskim Wschodzie

Armia Izraela rozszerzyła swoje operacje lądowe, z piechotą i siłami pancernymi wkraczającymi w głąb Strefy Gazy. Trwają starcia pomiędzy bojownikami palestyńskimi a siłami izraelskimi. Izrael w piątek wieczorem rozpoczął drugi etap wojny z Hamasem, kierując do Strefy Gazy większą liczbę sił lądowych. W ciągu ostatniej doby siły zbrojne Izraela dokonały ataków rakietowych na cele w Libanie i Syrii.

Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy podało, że od rozpoczęcia przez Izrael ataków odwetowych 7 października zginęło 8.306 Palestyńczyków, w tym 3.457 dzieci. Organizacja Save the Children podała w niedzielę, że liczba dzieci zabitych w Gazie w ciągu ostatnich trzech tygodni przekroczyła roczną liczbę dzieci zabitych w strefach objętych konfliktami zbrojnymi od 2019 r.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 82,64 USD za baryłkę, po spadku o 3,4 proc., a grudniowe futures na Brent spadają o 2,76 proc. do 87,98 USD/b.