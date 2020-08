Mocne odbicie polskiej gospodarki dzięki ożywieniu w przemyśle

Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł w lipcu do 52,8 pkt z 47,2 pkt w czerwcu br. - poinformowała w poniedziałek firma IHS Markit. Zwrócono uwagę, że ożywienie produkcji przemysłowej to skutek wzrostu liczby nowych zamówień.

PMI dla polskiego przetwórstwa rośnie do 52,8. To najlepszy wynik od dwóch lat, sugerujący powrót aktywności w przemyśle to wzrostów*. * z twardych danych wiemy jednak, że aktywność zaczęła rosnąć jeszcze w maju pic.twitter.com/Hcya5HGozt

Więcej luzu, więcej zamówień

Wzmożony napływ nowych zleceń odnotowano zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Eksport wzrósł po raz pierwszy od dwóch lat, tempo wzrostu było jednak słabe w związku z ograniczającymi popyt obostrzeniami społecznymi wciąż obowiązującymi w wielu krajach."Nasilenie napływu nowych kontraktów na początku trzeciego kwartału przyczyniło się do pierwszego od października 2018 roku wzrostu produkcji przemysłowej. W dodatku tempo ekspansji było najszybsze od grudnia 2017. Wzrost produkcji odzwierciedlał zarówno wzmożony napływ nowych zamówień, jak i pracę nad realizacją zaległych kontraktów (poziom zaległości obniżył się dwudziesty czwarty miesiąc z rzędu)" - czytamy. Zauważono, że tempo spadku zaległości produkcyjnych było jednak najwolniejsze od stycznia.Zgodnie z badaniem, w lipcu polscy przedsiębiorcy byli wciąż optymistyczni wobec przyszłej 12-miesięcznej produkcji.Zauważono, że mimo wzrostu produkcji przemysłowej w lipcu, poziom zatrudnienia w sektorze ponownie się obniżył. Tempo spadku było jednak najwolniejsze od pięciu miesięcy i równocześnie zbliżone do trendu z ostatnich dwóch lat.W lipcu po raz pierwszy od 20 miesięcy zwiększyła się aktywność zakupowa polskich producentów. Poziom zapasów pozycji zakupionych tymczasem ponownie się obniżył, lecz w najwolniejszym tempie od stycznia. Inflacja kosztów, choć przyspieszyła, była jedną z najsłabszych od początku tego roku. Ceny wyrobów gotowych spadły zaś czwarty miesiąc z rzędu.Komentując najnowsze wyniki badań ekonomista IHS Markit Trevor Balchin zwrócił uwagę, że najnowszy odczyt PMI opiera się przede wszystkim na wynikach odnotowanych przez dwa subindeksy - produkcji i nowych zamówień, które wzrosły dzięki rozluźnieniu obostrzeń nałożonych na gospodarkę w czasie pandemii."Wskaźnik Produkcji trafnie zasygnalizował ostre spadki produkcji przemysłowej w marcu, kwietniu i maju, a także czerwcowy wzrost wykazane później w oficjalnych danych. Najnowszy odczyt Wskaźnika Produkcji sugeruje, że tempo wzrostu r/r w oficjalnych danych osiągnie wysoki jednocyfrowy wynik w lipcu" - uważa ekonomista.Podkreślił, że w lipcu zatrudnienie znów spadło, choć trend zniżkowy rozpoczął się długo przed wybuchem pandemii koronawirusa, a poziom zatrudnienia obniża się niemal nieustannie od października 2018, z wyjątkiem dwóch miesięcy. Tym samym tempo spadku powróciło do średniego poziomu sprzed kryzysu, co jest trendem obserwowanym od ponad dwóch lat.Jak wyjaśnia IHS Markit, Główny Indeks PMI dla polskiego sektora wytwórczego to złożony wskaźnik obrazujący kondycję przemysłu. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów - nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każdy odczyt powyżej neutralnego progu 50,0 wskazuje na ogólną poprawę warunków w sektorze.