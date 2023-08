Mocne spadki na giełdzie w Warszawie, ale jest też pozytywne zaskoczenie

Miniony tydzień na Giełdzie Papierów Wartościowych, mimo jednej sesji mniej niż zazwyczaj, pogłębił tendencje widoczne ostatnio na stołecznym parkiecie. W efekcie wszystkie główne indeksy zanotowały wyraźne spadki.

Indeks WIG20, grupujący największe spółki na GPW, wszystkie cztery zeszłotygodniowe sesje zakończył pod kreską, co sprowadziło jego wartość do poziomów najniższych od początku lipca 2023 roku.

Na szerokim rynku zdecydowanie pozytywnie w minionym tygodniu giełdowym wyróżnił się m.in. Benefit Systems, po opublikowaniu zaskakująco dobrych wyników finansowych.

Słaby tydzień mają za sobą natomiast Dino Polska, Inter Cars i KGHM, które również opublikowały wyniki półroczne, te jednak nie sprostały oczekiwaniom inwestorów.

Pomimo tego, że miniony giełdowy tydzień był krótszy niż zazwyczaj (we wtorek 15 sierpnia nie było sesji) nie powstrzymało to indeksu WIG20 od prawie 4,5-proc spadku. Także indeks szerokiego rynku - WIG - spadł w ciągu czterech ostatnich sesji o prawie 3,5 procent. Pozostałe główne indeksy - mWIG40 i sWIG80 straciły po około 1,5 procent.

Wszystkie spółki w indeksie WIG20 straciły na wartości. Najmocniej potaniały akcje Dino Polska (spadek tygodniowy o ok. 8 proc.), JSW (spadek także o 8 proc.) oraz KGHM, którego akcje od początku sierpnia znajdują się w krótkoterminowym trendzie spadkowym. W tygodniu straciły 7 proc., firma podała słabe wyniki, a od początku roku notowania spółki są na 15-proc. minusie. Relatywnie najmocniejszą spółką w indeksie okazało się Allegro, którego akcje straciły "tylko" niespełna 2 procent.

Notowania niektórych spółek znalazły się pod wpływem kwartalnych wyników

Wyniki zarówno Dino Polska jak i Inter Carsu - mimo dodatniej dynamiki przyrostu przychodów i zysków w skali roku - zostały odebrane negatywnie przez inwestorów. Spowodowało to pogłębienie trwającej od zeszłego tygodnia korekty na papierach tych spółek.

Sieć supermarketów Dino Polska wypracowała w pierwszym półroczu 2023 roku ponad 12 miliardów przychodów ze sprzedaży. Między innymi wyższa sprzedaż pozwoliła zwiększyć zysk netto o ponad 30 proc. rok do roku. Łącznie w pierwszym półroczu 2023 r. otwartych zostało 116 nowych sklepów w stosunku do 162 w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wstępnie szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Inter Cars wyniosły w drugim kwartale 2023 roku 4,5 mld zł i były wyższe o około 21 proc. od przychodów w drugim kwartale 2022 roku. Szacowany zysk netto za ten sam okres roku 2023 wyniósł około 155 mln zł i był o około 26 proc. niższy od zysku netto odnotowanego w analogicznym okresie roku 2022.

W skali tygodnia akcje Dino straciły 8 procent, a kurs Inter Cars - podobnie jak we wcześniejszym tygodniu - spadł o prawie 7 procent.

Pozytywnie inwestorów zaskoczył natomiast operator kart Multisport - Benefit Systems. W samym drugim kwartale 2023 roku grupa Benefit Systems zanotowała ponad 50-proc. wzrost przychodów w ujęciu rocznym i ponad 300 proc. wyższy zysk netto. Reakcja inwestorów na podane wyniki okazała się bardzo pozytywna i spowodowała wzrost kursu jednego dnia o ponad 8 proc., przy wielomilionowych obrotach. Bilans tygodnia to wzrost kursu o 6 proc., przy bardzo niesprzyjającym rynku.

Przesunięcie premiery gry od Big Cheese Studio i negatywna rekomendacja dla Bogdanki

Aż o 17 procent w zaledwie cztery sesje stopniała giełdowa wycena gamingowej spółki Big Cheese Studio. Zarząd firmy zdecydował o przesunięciu premiery gry "Cooking Simulator 2" na pierwszą połowę 2024 roku. Pierwotnie debiut gry zakładano na drugie półrocze 2023 roku. Przesunięcie premiery w celu dopracowania gry i adaptacji nowego silnika może okazać się decyzją rozsądną w dłuższym terminie, ale reakcja inwestorów okazała się mocno negatywna.

Spadek tygodniowy rzędu ponad 5 proc. ma za sobą Lubelski Węgiel Bogdanka. Jedną z przyczyn kontynuacji spadkowego trendu na akcjach górniczej spółki była rekomendacja Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, który zaleca inwestorom sprzedaż akcji Kopalni Bogdanka, obniżając przy tym cenę docelową akcji spółki o ponad 60 procent.

- Źródła energii odnawialnej zmieniają strukturę i zasady rządzące polskim rynkiem energetycznym pogarszając perspektywy producentów węgla. W takich okolicznościach także w Bogdance perspektywy produkcji węgla pozostają niezadowalające, a planowane nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne wydają się niepokojąco wysokie - napisano w raporcie BOŚ.

Miniony tydzień przypomniał o spekulacyjnym charakterze niektórych spółek. Dwudniowy szał na akcjach EC Będzin (+27 proc. we wtorek i +36 proc. w środę) spowodował, że w tydzień zyskały one prawie 70 procent! Próżno szukać cenotwórczych raportów ze strony spółki, które uzasadniałyby ponowny aż tak gwałtowny wzrost kapitalizacji. Prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z kolejnym spekulacyjnym podbiciem notowań. Pytanie czy zakończy się równie bolesne jak poprzedni? Przypomnijmy, że w lipcu 2023 roku w zaledwie trzy sesje napompowana wcześniej w stosunkowo krótkim czasie kapitalizacja EC Będzin zmalała o połowę.

