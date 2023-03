Mocne spółki ze słabej giełdy. Na te akcje warto zwrócić uwagę

Po dobrym początku roku na warszawską giełdę powrócił marazm. Wśród spółek, które nadrobiły zeszłoroczne spadki, są takie, których wartość może dalej rosnąć.

Spółki o dobrych fundamentach, poprawiające wyniki i dzielące się zyskami z akcjonariuszami, mają to do siebie, że każdy spadek wartości ich akcji wykorzystywany jest do "uzupełnienia" portfela, a notowania z reguły wracają do marszu w górę.

XTB, Asbis, Arctic Paper, Pepco - opisywane przez nas przypadki mimo dużych zeszłorocznych wzrostów notowań wciąż mogą okazać się ciekawym tropem inwestycyjnym także i w 2023 roku.

Większość zaprezentowanych w tekście firm jest atrakcyjnie wyceniana wskaźnikowo i prezentuje relatywną siłę w sytuacji utrzymującej się na stołecznym parkiecie niepewności.

Na rynkach kapitałowych krąży powiedzenie, że "nigdy nie jest tak tanio, żeby nie mogło być taniej oraz nigdy nie jest tak drogo, żeby nie mogło być drożej". Zwłaszcza drugi człon powyższej sentencji wydaje się zasadny w kontekście spółek, których charakterystyką zajęliśmy się w tym tekście.

Przeanalizowaliśmy cztery spółki, które - mimo że od zeszłorocznych dołków sporo już zyskały - pod wieloma względami pozwalają przypuszczać, że obserwowana dotychczas odbudowa wartości może przeistoczyć się w kolejny impuls wzrostowy.

XTB - relatywna siła i zyskowność w każdych warunkach

Zestawienie zaczynamy od Domu Maklerskiego XTB, któremu ostatnio większą uwagę poświęcili analitycy BM mBanku, zalecając "akumulację" akcji i wyznaczając cenę docelową na poziomie 35,75 zł. Analitycy zakładają, że w 2023 roku XTB będzie w stanie pozyskać co najmniej 220 tys. nowych klientów, a w 2024 roku kolejne 200 tysięcy. Cena docelowa jest ponad 8 proc. wyższa niż kurs z 28 lutego.

Z jednej strony można się zastanawiać, jak spółka, która urosła 120 proc. w ciągu roku, może być postrzegana jako okazja inwestycyjna. Jeżeli jednak spojrzymy na fundamenty, wskaźniki i relatywną siłę waloru, można się wątpliwości wyzbyć.

Po pierwsze, zarówno wskaźnik Cena/Zysk (C/Z - relacja pomiędzy obecną wyceną akcji a rocznym zyskiem), jak i Cena/Wartość Księgowa (C/WK - relacja kapitalizacji do wartości księgowej spółki) są na wciąż jeszcze rozsądnych poziomach (im niższe, tym lepiej) - pierwszy wynosi 4,7, drugi 2,6, co przy firmie wycenianej na GPW na prawie 4 mld zł i generującej ponad 700 mln zł zysku (w 2022 roku) jest dosyć zrównoważone.

Po drugie, oprócz wskaźników i rentowności imponujący jest wzrost bazy klientów. Pierwszy kwartał 2023 roku powinien być rekordowy dla XTB pod tym względem. W IV kwartale 2022 r. XTB pozyskał ponad 50 tys. nowych klientów, co było trzecim wynikiem w historii XTB. Rok 2023 rozpoczął się rewelacyjnie, tylko w styczniu pozyskano ponad 40 tys. klientów.

W całym 2022 roku wynik netto brokera wzrósł w ujęciu rocznym o 222 proc. do 765 mln zł, a przychody wzrosły o 130 proc. do 1,44 mld zł. Czwarty kwartał przyniósł zysk rzędu 50 mln, co okazało się rozczarowaniem dla inwestorów. I tu przechodzimy do siły waloru.

W dniu ogłoszenia szacunkowych wyników na początku sesji kurs spadał o niemal 10 procent i złamał poziom 30 zł. Wydawało się, jak to często ma miejsce, że po przebiciu ważnego poziomu i panice inwestorów kurs poleci mocniej. Jednak jeszcze w trakcie sesji notowania wyciągnięto i na zamknięciu płacono za jedną akcję z zaledwie 3,8-proc. spadkiem i ceną 31,4 zł. Od tamtego czasu (2 lutego) kurs wzrósł już o 6 procent.

Dodatkowo sowite zyski pozwalają zakładać kontynuację polityki dywidendowej. Z zysku za 2021 rok (220 mln zł zysku netto) XTB wypłaciło 1,50 zł na akcje.

Asbis - imponująca odbudowa wartości nadszarpniętej wojną

Asbis, dostawca sprzętu IT, ma za sobą trudny rok. Relatywna siła waloru nie pozostawia jednak wątpliwości, że firma wyciąga wnioski z przeciwności i buduje nową wartość. W 2022 roku była to jedna z najbardziej poturbowanych firm, z powodu intensywnej działalności na rynkach objętych wojną.

W dniu 24 lutego 2022 roku kurs spadł w jedną sesję o 30 procent, a dołek ustanowił niewiele później (8 zł). Obecnie jedna akcja wyceniana jest na 24 zł, co w ujęciu historycznym może wydawać się ceną bardzo wysoką, ale i tu za wzrostem wartości idą fundamenty.

Wskaźnikowo zarówno Cena/Zysk (4), jak i Cena/WK (1,26) są rozsądne, sama kapitalizacja wynosi obecnie niespełna 1,4 mld zł. Spółka regularnie wypłaca także dywidendę.

W całym 2022 roku Asbis wygenerował przychody w wysokości 2,7 mld dolarów (spadek o 12,6 proc. rok do roku) i osiągnął zysk netto w wysokości 75,9 mln dolarów, w porównaniu do 77,1 mln dolarów w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak na rok naznaczony wojną na części rynków wyniki można uznać za niezłe.

Spółka otwiera się także na nowe rynki i oprócz dystrybucji stawia na produkty własne. Firma pracuje nad udoskonaleniem siedmiu marek własnych (Aeno, Canyon, Cron Robotics, Lorgar, Perenio, Prestigio i Prestigio Solutions) w celu generowania wyższych poziomów przychodów i marż.

Na rok 2023 planuje dalszą ekspansję marek własnych w Europie Zachodniej i Afryce. Niedawno ogłosiła otwarcie centrum dystrybucyjnego w RPA czy spółki zależnej w Grecji.

Sama spółka zakłada, że może być już tylko lepiej. Marios Christou, jej dyrektor finansowy, mówił niedawno, że Asbis oczekuje znacznego wzrostu przychodów w 2023 roku przy dbaniu o rentowność i cash flow. Tegoroczna dywidenda może być na podobnym poziomie lub nawet wyższa niż za 2021 r.

W styczniu Asbis został wskazany jako spółka, która według DM BOŚ będzie zachowywała się lepiej od rynku.

Arctic Paper - rentowny i stale rosnący biznes

Arctic Paper to jeden z największych europejskich producentów objętościowego papieru książkowego oraz graficznego papieru wysokogatunkowego. Spółka ma za sobą najlepszy rok w historii - w całym 2022 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 4,89 mld zł, a zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) wyniósł 974 mln zł.

W związku z bardzo dobrą sytuacją finansową spółki zarząd Arctic Paper będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 2,70 zł brutto na akcję. Dla porównania, za 2021 rok spółka wypłaciła 0,40 zł dywidendy na akcję.

Mimo wzrostu kapitalizacji (wynosi obecnie 1,5 mld zł) w ciągu roku aż o 150 proc. spółka może pochwalić się wciąż relatywnie niską wyceną wskaźnikową na poziomie 2,5 dla C/Z i zaledwie 0,88 dla C/WK.

Rosną także istotnie nakłady inwestycyjne, do około 200 mln zł w 2023 roku (125 mln zł w roku ubiegłym).

Spółka mocno inwestuje również w niezależność energetyczną, co w fachu produkcyjnym może okazać się kluczowe. Arctic Paper jest zdeterminowany do realizacji projektów zeroemisyjnych, bo do 2030 roku spółka chce produkować we własnym zakresie ponad 100 proc. energii elektrycznej wykorzystywanej przez zakłady grupy, w porównaniu do 50-60 proc. obecnie.

W ostatnich dniach spółka koryguje wzrosty z ostatnich miesięcy, poruszając się w wąskim pasmie wahań między 21 a 23 zł za akcję.

Pepco - stabilność biznesu i silny popyt od kilku miesięcy

Ostatnia z opisywanych spółek, w odróżnieniu od trzech wskazanych wcześniej, wskaźnikowo jest już wyceniana bardzo wysoko pod kątem relacji ceny do zysku i wartości księgowej również na tle pozostałych komponentów indeksu WIG20. Nie powstrzymuje to jednak silnego popytu, który widoczny jest w notowaniach spółki od kilku miesięcy, gdzie dominuje średnioterminowy trend wzrostowy. Niedawno wybito ważny poziom oporu na 42 zł, co dodatkowo stymuluje spokojny marsz na północ. Obecnie jedna akcja Pepco wyceniana jest na 44,3 zł.

Kapitalizacja w wysokości 25 mld zł powoduje, że nie ma co oczekiwać wzrostów rzędu kilkudziesięciu procent w tydzień, ale raczej stabilnego spokojnego budowania wartości, bo papier jest relatywnie mocny i odporny na wahania na GPW.

Dodatkowo spółkę pozytywnie postrzegają analitycy.

- Ze względu na wciąż sprzyjające dla sprzedaży otoczenie inflacyjne oraz spodziewane ograniczenie spożycia gospodarstw domowych uważamy, że cena, jako kryterium wyboru produktów, będzie mieć większe znaczenie. Dlatego też zakładamy wciąż sprzyjające okoliczności dla poprawy przychodów dyskontów w 2023 roku, które powinny zmieniać się dopiero wraz ze spadającą inflacją, czyli począwszy od 2024 roku. Pomimo dość konserwatywnych założeń widzimy 15-procentowy potencjał wzrostowy dla wartości akcji w średnim okresie. Rozpoczynamy więc wydawanie rekomendacji od zalecenia AKUMULUJ z ceną docelową 50,1 zł/akcję - napisali w raporcie analitycy Noble Securities.

Pokazem siły waloru była niewątpliwie reakcja na pozbycie się przez głównego akcjonariusza - Steinhoff International Holdings - aż 38 mln akcji po 38,95 zł. Cofnięcie, jakie z reguły pojawia się przy tego typu transakcjach, okazało się bardzo płytkie, a kurs szybko powrócił poza poziom oferowany w wezwaniu.

Powyższy tekst nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Jest to analiza sporządzona w oparciu o informacje ze spółek i domów maklerskich.

