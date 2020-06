Mocne wzrosty indeksów w Warszawie

We wtorek główne indeksy rynku akcji silnie zwyżkowały. Nastroje inwestorów poprawiły się po porannej publikacji czerwcowych odczytów PMI w Europie, które okazały się lepsze od konsensusu. Optymizm inwestorów zmalał jednak nieco przed południem i WIG20 rozpoczął korektę. Zdaniem analityków, w najbliższych dniach bardziej prawdopodobna jest kontynuacja wzrostów i trzeba liczyć się z testem ok. 1.900 pkt. na WIG20.

Wszystkie główne indeksy poszły w górę. Na uwagę zasługują wzrosty w segmencie średnich i małych spółek. mWIG40 zbliżył się do lokalnego szczytu z 8 czerwca, a sWIG80 odnotował kolejną sesję zwyżkową.

WIG20 zyskał na zamknięciu sesji 1,6 proc. do 1.825,99 pkt., WIG zwyżkował o 1,6 proc. do 51.438,80 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 2,1 proc. do 3.613,48 pkt., a sWIG80 wzrósł 1,0 proc. do 13.850,58 pkt.

Szóstą sesję z rzędu wzrósł indeks małych spółek sWIG80, który był na najwyższym poziomie od maja 2018 roku.

"Dzisiejsze notowania rano ustawiły dobre odczyty wskaźników PMI dla strefy euro i największych gospodarek kontynentu. Do tego pozytywny wpływ na nastroje inwestorów miało zdementowanie przez doradcę prezydenckiego Petera Navarro swojej poniedziałkowej wypowiedzi o końcu umowy handlowej pomiędzy USA a Chinami" - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku Kamil Jaros.

WIG20 rozpoczął notowania powyżej poniedziałkowego zamknięcia, po czym kontynuował zwyżkę i przed godz. 11 odnotował maksimum dzienne (prawie 3 proc. w porównaniu z poprzednią sesję). Indeks zwyżkował w ślad za giełdami w Niemczech i Francji, co mogło mieć związek z poranną publikacją czerwcowych odczytów PMI dla tamtejszych gospodarek, które były lepsze od konsensusu.

"Wszystkie główne indeksy poszły w górę. Na uwagę zasługują wzrosty w segmencie średnich i małych spółek. mWIG40 zbliżył się do lokalnego szczytu z 8 czerwca, a sWIG80 odnotował kolejną sesję zwyżkową. Jestem optymistą co do kontynuacji trendu wzrostowego, przy czym spodziewam się, że MŚP będą relatywnie lepiej się zachowywać. W ciągu najbliższych dni oczekuję testu poziomu oporu na WIG20 w okolicach 1.900 pkt." - uważa analityk DM mBanku.

Obroty na GPW wyniosły 1.105 mln zł, z czego 797 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA miały miejsce wzrosty. Najbardziej zwyżkowały akcje rosyjskie, gdyż RTS zyskał 2,0 proc.

DAX idzie w górę 1,8 proc. o godz. 17.15, a S&P 500 zwyżkuje 0,9 proc.

13 z 15 indeksów sektorowych wzrosło. Istotnie zyskał WIG-banki (+3,7 proc.), a w indeksie wyróżniły się m. in. PKO BP (+4,9 proc. do 23,6 zł) i Bank Pekao (+4,8 proc. do 56,4 zł). Negatywnie wyróżnił się WIG-energia (-4,2 proc.), który przerwał serię trzech sesji wzrostowych.

15 z 20 spółek WIG20 zwyżkowało.

KGHM poszedł w górę o 3,4 proc. do 89,9 zł.

Sprzedaż miedzi KGHM w maju 2020 r. wyniosła 61,8 tys. ton, co oznacza spadek o 3 proc. rdr, natomiast produkcja miedzi płatnej wyniosła w 60 tys. ton i też była niższa o 3 proc. rdr. KGHM podał jednocześnie, że w okresie styczeń-maj 2020 r. produkcja miedzi w grupie kształtowała się nieznacznie poniżej planu, natomiast plan sprzedaży miedzi został zrealizowany z niewielką nadwyżką. W zakresie pozostałych głównych metali, zarówno produkcja, jak i sprzedaż zostały zrealizowane zgodnie z założeniami budżetu.

Cena Orange Polska spadła o 0,5 proc. do 6,28 zł.

Spółka poinformowała o podpisaniu ze związkami zawodowymi umowy społecznej na lata 2020-2021, w ramach której poziom podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w roku 2020 został zmniejszony z 3,5 proc. do 1,0 proc.

Na szerokim rynku Inter Cars zwyżkował o 10,6 proc. do 219,0 zł.

Analitycy DM BOŚ, w raporcie miesięcznym z 15 czerwca, podnieśli rekomendację dla spółki do "kupuj" z "trzymaj", podtrzymując cenę docelową akcji na poziomie 220,4 zł.

Wzrosło CI Games (+5,5 proc. do 1,15 zł). Cena gamingowej spółki była najwyżej od 2018 roku. PlayWay po trzeciej sesji wzrostowej z rzędu (+0,6 proc. do 502 zł), odnotował rekord cenowy.