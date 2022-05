Mocne wzrosty na Wall Street, inwestorzy wierzą, że Fed zwalczy inflację

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi wzrostami, a Dow Jones zyskał ponad 900 punktów. Wszystko za sprawą nadziei inwestorów, że Fed będzie w stanie zwalczyć wysoką inflację bez wpędzenia amerykańskiej gospodarki w recesję.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 932 punkty, czyli o 2,81 proc. i wyniósł 34.061,06 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 2,99 proc. i wyniósł 4.300,17 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 3,19 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.964,86 pkt. Dla Dow i S&P 500 była to najlepsza sesja od 2020 roku.

W centrum uwagi inwestorów było w środę posiedzenie amerykańskiego Fed. Zgodnie z oczekiwaniami podniósł on stopy procentowe o 50 pb, ale inwestorzy nabrali przekonania, że uda mu się zwalczyć największą od dekad inflację w USA bez wpędzania gospodarki w recesję.

Fed podniósł główną stopę procentową w USA do przedziału 0,75-1,00 proc. Fed ogłosił rozpoczęcie redukcji sumy bilansowej do 47,5 mld USD miesięcznie od 1 czerwca i powtórzył, że dalsze podwyżki stóp proc. uznaje za właściwe.

Podwyżki stóp proc. w USA o 50 pb będą brane pod uwagę w ciągu następnych spotkań - powiedział prezes Jerome Powell podczas wideokonferencji po posiedzeniu Rezerwy.

"Jesteśmy na ścieżce, aby szybko przenieść naszą stopę procentową do bardziej normalnych poziomów, zakładając, że warunki gospodarcze i finansowe będą ewoluować zgodnie z oczekiwaniami. W Komisji panuje ogólne przekonanie, że kolejne podwyżki o 50 pb powinny być przedmiotem dyskusji w ciągu następnych kilku spotkań. Będziemy podejmować decyzje krok po kroku, gdy będziemy analizować napływające dane i zmieniające się perspektywy dla gospodarki" - powiedział prezes Fedu.

Fed nie bierze na razie pod uwagę podwyżki stóp proc. w USA o 75 pb.

"Podwyżka stóp proc. o 75 punktów bazowych to nie jest coś, co FOMC obecnie rozważa. Zakładając, że warunki gospodarcze i finansowe ewoluują w sposób zgodny z naszymi oczekiwaniami, w Komisji panuje szerokie przekonanie, że kolejne podwyżki o 50 pb powinny być brane pod uwagę przez kilka następnych posiedzeń. Decyzje będziemy oczywiście podejmować na kolejnych spotkaniach. Będziemy zwracać baczną uwagę na napływające dane i zmieniające się perspektywy gospodarcze, a także warunki finansowe, a na koniec oczywiście będziemy informować opinię publiczną o tym, jakie będą nasze zamiary w miarę ich ewolucji" - powiedział prezes Fedu.

Dodał, że w razie potrzeby Fed nie zawaha się podnieść stóp proc. powyżej poziomu uznawanego za neutralny.

"Nasza polityka wpływa na warunki finansowe, a warunki finansowe na gospodarkę. Przyjrzymy się wpływowi naszych ruchów na warunki finansowe, czy są one odpowiednio zaostrzone. Będziemy przyglądać się skutkom dla gospodarki. Zamierzamy osądzić, czy zrobiliśmy wystarczająco dużo, aby wprowadzić nas na ścieżkę przywrócenia stabilności cen. Jeśli ta ścieżka będzie ewoluować w kierunku, który jest wyżej niż poziom uważany za neutralny, to nie zawahamy się podnosić stóp do tych poziomów" - powiedział Jerome Powell.

Rosyjska inwazja wojskowa na terenach Ukrainy trwa już ponad dwa miesiące. W środę UE zaprezentowała kolejny pakiet sankcji wobec Rosji.

Proponujemy całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy; w ciągu pół roku zakończymy import ropy naftowej, a produktów rafinowanych do końca roku - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Parlamencie Europejskim, prezentując szczegóły szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. UE pozyskuje ok. 25 proc. ropy z Rosji. Unia ma także proponować wprowadzenie w ciągu jednego miesiąca zakazu wysyłki, finansowania i ubezpieczania usług transportu rosyjskiej ropy.

Agencja Reutera podała, powołując się na źródło unijne, że Węgry i Słowacja będą mogły importować rosyjską ropę do końca 2023 roku w ramach istniejących kontraktów. Ma to zostać zaproponowane przez UE w celu uniknięcia weta tych dwóch krajów wobec sankcji. Przewodnicząca KE przyznała, że uzyskanie zgody na sankcje naftowe od wszystkich krajów UE "nie będzie łatwe". W środę kraje członkowskie nie osiągnęły porozumienia ws. prowadzenia sankcji, negocjacje będą kontynuowane w czwartek.

Przewodnicząca KE powiedziała również, że unijnymi sankcjami zostaną objęte trzy "duże rosyjskie banki", w tym Sbierbank. Zostaną one odcięte od systemu SWIFT, co ma umocnić izolację rosyjskiego sektora finansowego.

W reakcji na efekty posiedzenia Fed inwestorzy rzucili się do kupowania akcji. Wzrosty kursy akcji wszystkich 30 spółek tworzących indeks Dow Jones.

Mocno zyskiwał sektor technologii, w tym m.in. Alphabet i Apple zyskały po 2 poc.

Lyft spadał o 29 proc. Spółka przewozowa podała, że zwiększy wydatki, aby przyciągnąć więcej kierowców. Konkurent tej spółki, firma Uber, straciła na wartości 4 proc.

Akcje AMD rosły o 2 proc. Zysk na akcję w I kw. wyniósł 1,13 USD wobec oczekiwanych 91 centów.

Airbnb zwyżkował o 7 proc. W pierwszym kwartale strata na akcję wyniosła 3 centy wobec oczekiwanej straty w wysokości 29 centów.

Starbucks rósł o 10 proc. Przychody za I kw. były wyższe od oczekiwań.

Docusign i Zoom Video zyskały po około 5 proc.

Moderna spadała o 1 proc., mimo że zysk na akcję w I kw. wyniósł 8,58 USD wobec oczekiwanych 5,21 USD.

Uber szedł w dół o 11 proc. Strata na akcję w I kw. wyniosła 3,04 USD wobec oczekiwanych 27 centów.

Akcje CVS Health rosły o 2 proc. Zysk na akcję w I kw. wyniósł 2,22 USD wobec oczekiwanych 2,16 USD.

Generac szedł w górę o 7 proc. W I kw. zysk na akcję wyniósł 2,09 USD wobec oczekiwanych 1,94 USD.

Tupperware spadał o 34 proc. Firma nie spełniła oczekiwań dotyczących zysku na akcję w I kw. i wycofała swoją roczną prognozę przychodów, powołując się na niepewność w związku z atakiem Rosji na Ukrainę.

Match Group spadł o 5 proc. po informacji, że prezes spółki Shar Dubey odejdzie ze stanowiska. Zostanie ona zastąpiona przez bernarda Kima.

