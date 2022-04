Mocne wzrosty na Wall Street na koniec dnia

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi wzrostami głównych indeksów. Inwestorzy śledzą najnowsze wyniki spółek za pierwszy kwartał oraz informacje z frontu w Ukrainie, gdzie Rosja prowadzi inwazję.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 615 punktów, czyli o 1,84 proc. i wyniósł 33.916,39 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 2,47 proc. i wyniósł 4.287,50 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 3,06 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.871,53 pkt.

"Myślę, że wiele osób chce wierzyć, że wyniki wyciągną nas z problemów, ale to nie one nas w nie wciągnęły. Rzeczywistość jest taka, że przed nami wciąż jest tak wiele przeciwności w otoczeniu makro, dlatego po prostu trudno jest zaimponować rynkowi" - powiedziała szefowa strategii inwestycyjnej w SoFi Liz Young.

Rosyjska inwazja wojskowa na terenach Ukrainy trwa już ponad dwa miesiące. Wschodnie i południowe obwody Ukrainy zostały w nocy ze środy na czwartek ostrzelane przez siły rosyjskie - poinformował portal Suspilne, powołując się na dane władz regionów. Z informacji sztabu generalnego ukraińskich sił zbrojnych wynika, że w obwodach donieckim i ługańskim w ciągu ostatnich 24 godzin siły ukraińskie odparły sześć ataków nieprzyjaciela, niszcząc m.in. pięć czołgów, jeden system artyleryjski i 22 pojazdy opancerzone.

Prezydent USA Joe Biden poprosił Kongres o 33 mld USD pomocy dla Ukrainy. Pomoc dla tego kraju jest droga, ale ma fundamentalne znaczenie, bo ugięcie się wobec rosyjskiej agresji byłoby bardziej kosztowne - podkreślił. Odniósł się też do wstrzymania przez Rosję dostaw gazu do Polski i Bułgarii, zapewniając, że USA nie pozwolą Moskwie na zastraszanie krajów europejskich za pomocą surowców energetycznych.

"Financial Times" podał, że niektórzy z największych europejskich importerów gazu przygotowują się do zaakceptowania rosyjskich żądań, by za energię płacić w rublach. Dziennik doniósł, że dystrybutorzy gazu w Niemczech, Austrii, na Węgrzech i na Słowacji planują otworzyć rachunki rublowe w Gazprombanku w Szwajcarii.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę z kraju uciekło 5,37 mln osób, z czego prawie trzy miliony przyjechały do Polski - podał w czwartek Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR).

Produkt Krajowy Brutto USA w pierwszym kwartale spadł o 1,4 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament Handlu w pierwszym wyliczeniu. Oczekiwano +1 proc.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 180 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 180 tys. wobec 185 tys. poprzednio, po korekcie z 184 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,408 mln w tygodniu, który skończył się 16 kwietnia. Analitycy oczekiwali 1,399 mln wobec notowanych poprzednio 1,409 mln, po rewizji z 1,417 mln.

Akcje Mety rosły podczas czwartkowej sesji o 12 proc. Zysk spółki na akcję wyniósł w pierwszym kwartale 2,72 USD, wobec 2,56 USD na akcję oczekiwanych przez analityków. Przychody koncernu wyniosły 27,91 mld USD, a rynek szacował je na 28,2 mld USD.

Notowania Eli Lilly rosły o 2,5 proc. Zysk na akcję wyniósł w pierwszym kwartale 2,62 USD wobec oczekiwanych 2,28 USD.

Akcje Merck zwyżkowały o 4,5 proc. Zysk na akcję wyniósł w pierwszym kwartale 2,14 USD vs konsensus rynkowy 1,83 USD.

Teladoc spadł ponad 44 proc. po zaraportowaniu słabszych niż oczekiwano wyników za I kw.

McDonald's zwyżkował o 1,5 proc. Przychody sieci restauracji szybkiej obsługi wyniosły 5,67 mld USD vs konsensus 5,57 mld USD.

Akcje Caterpillar spadły o 4,5 proc., mimo że przychody koncernu wyniosły w raportowanym okresie 13,59 mld USD vs konsensus rynkowy na poziomie 13,25 mld USD.

Qualcomm rósł o 5,5 proc. Zysk na akcję producenta półprzewodników w I kw. wyniósł 2,09 USD, a oczekiwano 1,67 USD na akcję.

Notowania Forda zniżkowały o 5 proc. Zysk na akcję koncernu samochodowego w I kw. wyniósł 38 centów, zgodnie z oczekiwaniami

Akcje Mastercard szły w górę o 3,5 proc. Przychody w I kw. wyniosły 5,17 mld USD wobec oczekiwanych 4,91 mld USD.

Pinterest rósł o 8 proc. Zysk na akcję firmy w I kw. wyniósł 38 centów, a oczekiwano 37 centów na akcję.

PayPal rósł o 3,5 proc. Przychody w I kw. wyniosły 6,48 mld USD wobec oczekiwanych 6,4 mld USD.

Altria szła w dół o 0,5 proc. Przychody w I kw. wyniosły 4,91 mld USD wobec oczekiwanych 4,74 mld USD.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pb do 2,87 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 2 pb do 2,94 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 22 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 203 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 102,47 USD za baryłkę, po wzroście o 0,4 proc., czerwcowe futures na Brent idą w górę o 0,29 proc. do 105,49 USD/b.

