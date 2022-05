Mocne wzrosty na warszawskiej giełdzie

Poniedziałkowa sesja na warszawskim parkiecie przyniosła mocne wzrosty, w szczególności w segmencie blue chipów, których podstawą była poprawa nastrojów na rynkach azjatyckich - powiedział kierownik zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Michał Krajczewski. Jego zdaniem, odbicie na WIG20 może być kontynuowane, a kolejne opory dla tego indeksu znajdują się w okolicach 1.900 pkt.

WIG20 zakończył poniedziałkowe notowania wzrostem o 2,65 proc. do 1.858,6 pkt., WIG zwyżkował o 2,17 proc. do 57.836,79 pkt.

Wzrosły również indeksy małych i średnich spółek. sWIG80 poszedł w górę o 0,72 proc. do 18.122,16 pkt., a mWIG40 zakończył poniedziałkową sesję wyżej o 1,17 proc. do 4.370,43 pkt.

Obroty na szerokim rynku były bardzo małe i wyniosły 0,697 mld zł, z tego 0,577 mld przypadło na spółki z WIG20.

"Pomimo zamkniętych z powodu święta rynków amerykańskich, poniedziałkowa sesja na giełdzie w Warszawie przebiegła w dobrych nastojach, które wspierały informacje z rynków azjatyckich, głównie z Chin. W serwisach pojawiły się doniesienia o planowanym wsparciu gospodarczym dla firm i konsumentów po zakończeniu trwającego lockdownu i była to odpowiedź chińskiego rządu na pogarszające się dane makroekonomiczne" - powiedział kierownik zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Michał Krajczewski.

Zdaniem analityka, w takim otoczeniu, WIG20 który w ostatnich tygodniach słabiej zachowywał się od małych czy średnich spółek, zaczął mocno odrabiać poniesione w kwietniu i na początku maja br. straty.

"W otoczeniu naszego rynku ciekawą informacją podawaną przez media były zapowiedzi programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego oraz generalnie branży budowlanej w Polsce. To pozytywnie wpłynęło między innymi na notowania Polimex-Mostostal oraz Budimexu, które były liderami wzrostów w sWIG80 i mWIG40" - dodał.

W poniedziałek w RMF24 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda powiedział: "Co do rynku mieszkaniowego, to tu mamy krajowe instrumenty i w najbliższym czasie będę je prezentował, które w jakiś sposób pomogą, chociaż nie liczyłbym tutaj na jakieś szczególne obniżki. To, że ceny są wysokie - wiemy, z czego to wynika, stopy procentowe też jest to działanie, na które nie mamy wpływu. Ale wszystko poza tym, ustawienie procesu inwestycyjnego, ustabilizowanie cen materiałów budowlanych, mniej biurokracji w tym procesie, to na to tutaj będziemy się starali wpływać".

Jak powiedział Krajczewski, obecne odbicie na GPW może być w perspektywie tygodnia czy dwóch kontynuowane, a sprzyjać temu będą techniczne wyprzedanie rynku oraz wskaźniki sentymentu, które w dalszym ciągu znajdują się na bardzo niskich poziomach.

"Kolejne opory dla WIG20 znajdują się w okolicach 1.900-1.910 pkt. i one mogą być następnym celem dla obecnego odreagowania" - dodał analityk.

Zdaniem Krajczewskiego, średnioterminowy trend rynku pozostaje jednak spadkowy, a otoczenie gospodarcze i wyższe stopy procentowe dają na obecnym etapie większe prawdopodobieństwo jego kontynuacji.

WIG20 zakończył poniedziałkowe notowania wzrostem o 2,65 proc. do 1.858,6 pkt., WIG zwyżkował o 2,17 proc. do 57.836,79 pkt. Wzrosły również indeksy małych i średnich spółek. sWIG80 poszedł w górę o 0,72 proc. do 18.122,16 pkt., a mWIG40 zakończył poniedziałkową sesję wyżej o 1,17 proc. do 4.370,43 pkt.

Obroty na szerokim rynku były bardzo małe i wyniosły 0,697 mld zł, z tego 0,577 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały Allegro (87 mln zł) i PKO BP (64 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 0,66 proc., a francuski CAC 40 zyskiwał 0,81 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 zwyżkował o 0,85 proc.

Kontrakty terminowe na amerykański S&P 500 rosły o 0,5 proc. W poniedziałek z powodu Święta Pamięci amerykańskie giełdy nie pracują.

W ujęciu sektorowym zyskały 13 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Budownictwo (5,62 proc.), WIG-Odzież (3,92 proc.) oraz WIG-Banki (3,49 proc.).

Z indeksów sektorowych straciły WIG-Media (-1,67 proc.) oraz WIG-Nieruchomości (-0,71 proc.).

W WIG20 w gronie liderów podczas całej sesji utrzymywały się spółki odzieżowe. Na zamknięciu kurs CCC wzrósł o 5,54 proc. do 51,6 zł, a LPP poszło w górę o 4,27 proc. do 10.370 zł. Kurs CCC przełamał lokalny szczyt z połowy maja br., a LPP wybił się górą z kilkudniowej konsolidacji.

Zarówno w połowie notowań, jak i na zakończeniu poniedziałkowej sesji w gronie najmocniej zwyżkujących spółek z WIG20 były banki. Na zamknięciu najmocniej w górę poszedł kurs mBanku (5,61 proc.), PKO BP zyskał 4,28 proc., Pekao zakończyło sesję na 3,85 proc. plusie, a kurs Santander Bank Polska wzrósł o 3,78 proc.

Jak wynika z danych zebranych przez PAP Biznes, pod koniec I kwartału 2022 roku giełdowe banki miały prawie 5,2 tys. oddziałów, czyli blisko 500 mniej niż rok wcześniej. Sieć bankowych placówek była 8 proc. mniejsza niż rok wcześniej, a zatrudnienie w bankach spadło w tym okresie o 4 proc. Zdaniem analityków tendencja spadkowa się utrzyma wraz z coraz większym wykorzystaniem przez klientów kanałów zdalnych.

W WIG20 mocno o 3,7 proc. do 10,37 zł wzrosły akcje PGE, których kurs w ubiegłym tygodniu wybił się górą ze średnioterminowej konsolidacji.

Ze spółek paliwowych, na poniedziałkowej sesji mocniejsze były akcje PKN Orlen, których kurs poszedł w górę o 3,55 proc. do 72,9 zł, a Lotos zyskał 1,64 proc. do 69,42 zł.

Jak powiedziała w wywiadzie dla Biznesalert. pl minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, podatek od nadmiarowych zysków z tytułu rekordowych cen paliw nie wydaje się w Polsce niezbędny. Dodała, że w Polsce działają spółki państwowe, a nie podmioty prywatne niemające bezpieczeństwa energetycznego w statutach.

W WIG20 na wartości straciły tylko akcje dwóch spółek. Kurs JSW spadł o 1,46 proc. do 67,5 zł, a akcje Pepco Group zniżkowały o 1,44 proc. do 39,66 zł i zbliżyły się do dolnego ograniczenia budującej się od początku maja br. konsolidacji.

W mWIG40 liderem wzrostów był Budimex (9,9 proc.), którego kurs wybił się górą z kilkudniowej konsolidacji i jednocześnie przełamał lokalne szczyty z marca i maja br.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku były także spółki z branży gier. PlayWay zyskał 4,73 proc. do 310 zł, a Ten Square Games poszedł w górę o 4,3 proc., a jego kurs oddalił się od ustanowionych w ubiegłym tygodniu 52-tygodniowych minimów.

O 2,36 proc. do 182 zł zyskał kurs Comarchu, dla którego analitycy Haitong Banku w raporcie z 27 maja obniżyli cenę docelową do 172 zł ze 194 zł wcześniej, podtrzymując jednocześnie rekomendację "neutralnie".

Słabość z poprzednich sesji utrzymały akcje Develii, które spadły piątą sesję z rzędu tracąc 2,97 proc. do 2,775 zł, a ich kurs naruszył lokalne minimum z początku maja br.

W gronie najsłabszych spółek z tego segmentu rynku były także akcje Tauronu (-1,27 proc. do 3,412 zł), który od minimów z lutego br. zyskał ok. 80 proc.

W sWIG80 liderem wzrostów był Polimex-Mostostal, którego kurs poszedł w górę o 19,29 proc. do 4,032 zł przy dużych sięgających 2,9 mln zł obrotach. Spółka podała, że aktualny portfel zamówień grupy, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, ma wartość ok. 4,8 mld zł. W pierwszym kwartale 2022 r. Polimex-Mostostal zwiększył zysk netto (dla akcjonariuszy jednostki dominującej) do 19,3 mln zł z 3,4 mln zł. W tym okresie sprzedaż grupy wzrosła ponad dwukrotnie, do 860,3 mln zł.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku były także Creepy Jar (7,43 proc.), Photon Energy (7 proc.) oraz ZE PAK, który zyskał 6,25 proc. do 18,7 zł i testował średnioterminowy szczyt z marca br.

Jak poinformował dyrektor ds. produkcji Tomasz Jasłowski podczas prezentacji autobusu wodorowego, PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy rozpoczął produkcję 15 autobusów, które mają być gotowe na przełomie 2022 i 2023 roku.

Wiceprezes Cyfrowego Polsatu Maciej Stec powiedział, że w drugim kwartale 2023 roku ma ruszyć produkcja seryjna w nowej fabryce w Świdniku. Rocznie ma tam być produkowanych 100 autobusów z możliwością zwiększenia do 200. Cyfrowy Polsat ma zamiar kupić PAK-Polska Czysta Energia.

O 5,71 proc. do 37 zł wzrosły akcje Erbudu, choć na początku poniedziałkowych notowań kurs był zdecydowanie wyżej i sięgał okolic 39,5 zł. Firma zaprosiła do składania ofert sprzedaży do 166.666 akcji, stanowiących 1,34 proc. w kapitale zakładowym, po 120 zł za papier.

Najsłabiej z sWIG80 zakończył poniedziałkowe notowania Shoper (-4,26 proc.), a o 4,04 proc. zniżkował Bumech, przy największych na rynku obrotach sięgających 4,3 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl