Modernizacja linii Warka - Radom z pozytywną decyzją o dofinansowaniu z KE

Projekt modernizacji linii kolejowej na odcinku Warka – Radom z programu Infrastruktura i Środowisko dostał decyzję o dofinansowaniu z Komisji Europejskiej - poinformowało w piątek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Między Warką a Radomiem zmodernizowane zostaną niemal 43 kilometry linii kolejowej numer 8. Wybudowany będzie tu drugi tor, a most nad Pilicą zostanie gruntownie przebudowany" - powiedziała cytowana w komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska Jedynak. Dodała, że cała inwestycja ma kosztować ponad 825 mln zł.

Minister podkreśliła, że decyzja Komisji Europejskiej jest pierwszą w tym roku dla dużych inwestycji POIiŚ.

Resort zwrócił uwagę, że modernizacja linii na odcinku pomiędzy Warką a Radomiem umożliwi pasażerom łatwiejszy dostęp do peronów, dzięki wyeliminowaniu barier architektonicznych. Skróci się także czas podróży, ponieważ prędkość maksymalna pociągów pasażerskich wzrośnie do 160 km/h. Pociągi towarowe będą mogły natomiast rozpędzić się do 120 km/h.

W miejscu przecięcia torów z drogami o największym natężeniu ruchu powstaną skrzyżowania dwupoziomowe. Dodatkowo nastąpi też zabudowa systemu sterowania ruchem.

Odcinek Warka - Radom to fragment trasy łączącej Warszawę z Radomiem, która będzie przejezdna w trzecim kwartale tego roku, a ostateczne zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę roku 2021. Wtedy najszybszy pociąg pokona trasę w czasie krótszym niż godzina. Z kolei pociąg zatrzymujący się na wszystkich stacjach przejedzie w ciągu około 90 minut.