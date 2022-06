Modyfikowane biznesowe strategie na czas burzy

Polscy eksporterzy - jak cały biznes - uczą się działać w warunkach, których nikt nie był w stanie przewidzieć. Doświadczeniami czasu wielkiej niestabilności dzielono się w czasie debaty „Handel zagraniczny w niestabilnych czasach” w ramach XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Problemy związane z logistyką dotknęły eksporterów w różnym stopniu - zależnie od branży i ekspozycji na ryzyka. Wszyscy odczuwają wysokie ceny energii i surowców.

Dywersyfikacja działań, rynków, kierunków dostaw, choć rodzi komplikacje, stała się głównym lekiem na nieprzewidywalność i skrajną niestabilność biznesowego geopolitycznego otoczenia.

A jakie jest wspieranie polskiego biznesu i stopień spełnienia jego oczekiwań co do pomocy w adaptacji do ekstremalnych warunków działania?

Lista wyzwań w handlu zagranicznym jest długa i każdy eksporter znajdzie na niej to, co dotyka go najbardziej: wojny i konflikty, zaburzone łańcuchy dostaw, wahania podaży i popytu, rosnące koszty transportu i logistyki, ograniczony dostęp do surowców, kryzys energetyczny, nowe modele dystrybucji.

Całość dyskusji „Handel zagraniczny w niestabilnych czasach” - poniżej.

Dywersyfikacja i nowe szanse

- Nas dotknęły przede wszystkim ograniczenia w dostępności transportu i rosnące jego koszty - wskazywała Małgorzata Cebelińska, dyrektor ds. handlu Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. - Znów, w związku z nawrotami pandemii, zamykane są porty w Chinach, a towar czeka na rozładunek.

I dodała, że jej firma planuje wszystko ze swoimi partnerami, rezygnuj z długoterminowych kontraktów, działa w modelu just-in-case.

- I pamiętamy, że obecna sytuacja rodzi też nowe szanse, wynikające m.in. z mniejszej lub wstrzymanej podaży z krajów zaangażowanych w wojnę, objętych sankcjami - dopowiedziała Małgorzata Cebelińska.

Znany polski eksporter, firma Wielton w odpowiednim czasie - czyli przed pandemią - postawiła na dywersyfikację.

Wcześniejsze akwizycje w Europie Zachodniej pozwoliły kompensować biznesowe skutki zamknięcia montowni w Rosji czy niemożności użytkowania infrastruktury magazynowej w Ukrainie.

- Jesteśmy obecni w Afryce, tam moglibyśmy przekierować to, co wysyłaliśmy do Rosji - rozważał Paweł Szataniak, prezes zarządu Wieltonu. - Tam są surowce, tam są uruchamiane kopalnie - nawet przy skromnej infrastrukturze transportowej.

To potrwa wiele lat

- Przedsiębiorcy znaleźli się na pierwszej linii frontu - ocenił Krzysztof Domarecki, główny akcjonariusz, Grupa Selena. - Kluczowe pytanie brzmi: dokąd zmierzamy i czym to się skończy? Mamy do czynienia ze zderzeniem kultury politycznej zakorzenionej w XIX w. z globalizacją. Rosja poniosła gigantyczną porażkę, która cofnie ją w rozwoju o 30 lat. Uzależnione mentalnie, pozbawione determinacji Francja i Niemcy, żyją w „koncercie mocarstw”. Wojna to "trigger", wyzwalacz - uruchamiający pewne zjawiska i procesy; odchodzenie od tego stanu rzeczy potrwa lata - dodał.

Zdaniem Domareckiego nasz kraj powinien być pierwszym krajem z ofertą dla odbudowującej się Ukrainy, której aspiracje są jasne.

– Ukraina chce mieć wolną gospodarkę, przepływy handlowe z UE, chce być bezpieczna. Do tego Polska jest idealnym partnerem – uważa Domarecki. – Ale trzeba także wyciągnąć rękę do Białorusi. Tam też widzą, co się dzieje…

Twórca Seleny, interpretując postulat dywersyfikacji, proponuje zwiększyć polską obecność gospodarczą w Azji Centralnej i na Kaukazie. Afryka to - według niego - zadanie dla dużych i średnich firm: te są w stanie zaczekać na zyski, które tam przyjdą, ale po pewnym czasie.

Dobre państwo na trudne czasy?

– Jesteśmy w kluczowym momencie historii, w chwili zderzenia cywilizacji, o których mówił prezydent Biden – przypomniał Krzysztof Drynda, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. – To, czego jesteśmy świadkami, wywrze olbrzymi wpływ na przyszłość Europy, a do tego dochodzą skutki rywalizacji USA z Chinami. Nieprzewidywalność to ogromne wyzwanie dla firm.

PAIiH, jak relacjonował prezes, dopomaga firmom w poszukiwaniu nowych rynków i alternatywnych źródeł surowców. Poprzez 54 biura na świecie Agencja pomaga w negocjacjach, tłumaczy regulacje i kulturową specyfikę odległych rynków.

– Słuchamy przedsiębiorców i przekazujemy tę wiedzę dalej – zapewnił szef PAIiH.

Grzegorz Piechowiak, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, zapewnił, że państwo chce pomóc tym, którzy utracili możliwości handlowe.

