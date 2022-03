Modzelewski: Zmiany podatkowe wychodzą naprzeciw postulatom pracowników i przedsiębiorców

Zapowiedziane zmiany podatkowe wychodzą naprzeciw postulatom pracowników i pracodawców - powiedział PAP ekonomista i były minister finansów prof. Witold Modzelewski, komentując zapowiedziane przez rząd zmiany w Polskim Ładzie. Dodał że korekta oznacza sumaryczny spadek obciążeń podatników.

Jedną z głównych zmian jest obniżenie stawki PIT.

Modzelewski przekonuje, że udało się usunąć jedną z zasadniczych wad koncepcyjnych Polskiego Ładu.

Korzyści jakie z zapowiadanych zmian odniosą rodziny wychowujące co najmniej czworo dzieci.

Według ekonomisty, zapowiedziane zmiany wychodzą naprzeciw postulatom zarówno pracowników jak i pracodawców. Po pierwsze - jak wskazał - udało się usunąć jedną z zasadniczych wad koncepcyjnych Polskiego Ładu, czyli opodatkowania podatkiem dochodowym składki zdrowotnej. Przypomniał, że zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia br., 9 proc. składki (w przypadku przedsiębiorców na ryczałcie i liniowym - 4,5 proc.) nie jest już odliczane od podatku, lecz podlega opodatkowaniu (nie jest kosztem), jeżeli zapowiedziane zmiany wejdą w życie, będziemy ją odliczać od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu. "Dzięki temu w granicach limitu liniowcy nie będą płacić podatku od daniny" - wyjaśnił.

Modzelewski pozytywnie ocenił też zapowiedzianą możliwość odliczania co miesiąc ministerialnej kwoty podatku (5100 w skali roku) przez wszystkich pracodawców zatrudnionego, a nie - jak obecnie - tylko od jednego. "Zyskają na tym wszyscy pracownicy i zleceniobiorcy, którzy osiągają wynagrodzenia z kilku miejsc pracy, ponieważ nie będą musieli czekać na rozlicznie roczne, żeby skorzystać z 30 tys. kwoty wolnej" - wskazał. Dodał, że przepisy w obecnej formie najbardziej uderzają w osoby, które muszą pracować na więcej niż jednym etacie (lub zleceniu), żeby dorobić do niskiego wynagrodzenia.

Bardzo istotną korektą ma być - według ekonomisty - zmniejszenie podatku z 17 do 12 proc. i wycofanie się z pomysłu ulgi dla klasy średniej. "To oznacza realne zmniejszenie obciążenia podatkowego dla osób z pierwszej grupy podatkowej oraz bezzasadnego wewnętrznego różnicowania podatników w wyniku zastosowania tej ulgi dla klasy średniej" - powiedział.

Modzelewski podkreślił również, korzyści jakie z zapowiadanych zmian odniosą rodziny wychowujące co najmniej czworo dzieci. Wskazał, że obecnie mogą oni korzystać z 85 528 zł ulgi w skali roku, ale tracą ją, jeżeli przychody każdego dziecka przekroczą 3089 zł rocznie. Po wprowadzeniu zmian limit uzyskany przez dziecko zostanie podwyższony do 16061 zł w skali roku. "To krok w bardzo dobrym kierunku, bo nie karze się rodziców, za to że ich dzieci są aktywne zawodowo" - skomentował.

Pytany o to, czy wprowadzenie zmian w połowie roku nie będzie komplikacją dla podatników, powiedział, że "owszem, będzie, ale usunie ona rzeczy wadliwe, wręcz patologiczne i wprowadzi zmiany powszechnie postulowane". Dodał, że zapowiedziane rozwiązania można by było wprowadzić nawet wcześniej np. od 1 czerwca br.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl