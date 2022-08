Mołdawia: Pomimo wojny ruch turystyczny większy, podobnie jak zarobki sektora

Pomimo wojny na Ukrainie ruch turystyczny w sąsiedniej Mołdawii w pierwszej połowie 2022 r. poprawił się w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r., podobnie jak zarobki mołdawskich biur podróży - podał w czwartek Narodowy Urząd Statystyczny (NBS) w Kiszyniowie.

Jak poinformował NBS, w pierwszym półroczu 2022 r. wpływy mołdawskich biur podróży wzrosły do blisko 52 mln euro, czyli o 34,9 proc. w porównaniu do pierwszej połowy 2021 r.

W okresie styczeń-czerwiec 2022 r. doszło też do wzrostu liczby turystów w trzech kategoriach: urlopowiczów krajowych, zagranicznych, a także wczasowiczów z Mołdawii wybierających się do innych państw. Ci ostatni wybierali się zazwyczaj do Turcji, Rumunii i Bułgarii.

Według danych Narodowego Urzędu Statystycznego w Kiszyniowie łącznie w pierwszych sześciu miesiącach br. w ramach wycieczek organizowanych przez biura podróży za granicę wyjechało 96,5 tys. mołdawskich turystów co oznacza wzrost o prawie 51 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r. Z kolei po Mołdawii w pierwszej połowie 2022 r. podróżowało 35,1 tys. obywateli tego kraju, czyli o 21,3 proc. w porównaniu z okresem styczeń-czerwiec 2021 r.

Urząd odnotował, że pomimo wojny na sąsiedniej Ukrainie w pierwszej połowie 2022 r. Mołdawię odwiedziło też więcej zagranicznych wczasowiczów - 10,4 tys. Według szacunków NBS to trzykrotnie więcej niż przed rokiem.

Marcin Zatyka

