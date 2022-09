Mołdawia: Susza zniszczyła ponad 60 proc. upraw kukurydzy, słonecznika i buraków cukrowych

Tegoroczne uprawy kukurydzy, słonecznika oraz buraków cukrowych są z powodu suszy w Mołdawii o ponad 60 proc. mniejsze - podało w czwartek mołdawskie Stowarzyszenie Sektora Rolniczego (AFF) w liście do rządu Natalii Gavrility. Plantatorzy zaapelowali do władz kraju o pilne wsparcie finansowe.

W dokumencie przekazanym do kancelarii premier Gavrility oraz do mołdawskiego resortu rolnictwa przedstawiciele sektora rolniczego tego kraju sprecyzowali, że niedobór wody doprowadził do zniszczenia upraw słonecznika i buraków cukrowych w 60-70 proc. Straty spowodowane przez suszę w przypadku zbiorów kukurydzy na terenie Mołdawii oszacowali na 80-90 proc.

Władze AFF zaapelowały do rządu o podjęcie pilnych działań służących finansowemu wsparciu sektora, w tym szczególnie udzielenia pomocy małym i średnim producentom rolnym, którym - jak stwierdzili przedstawiciele organizacji - "bez interwencji państwa w ciągu kilku miesięcy grozi bankructwo".

"Obecnie wielu rolników zmuszonych jest sprzedawać swoją produkcję poniżej kosztów wytworzenia (...), gdyż w tym roku koszty produkcji wzrosły w różnych kategoriach o 200-400 proc." - napisało stowarzyszenie.

Marcin Zatyka

