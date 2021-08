MON proponuje nowelę rozporządzenia o strefie zamkniętej m.in. na Zalewie Wiślanym

Nowelizację rozporządzenia o ustanowieniu nowych stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na morskich wodach wewnętrznych zaproponowało we wtorek MON na posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej. Rybacy zwracali uwagę, że na skutek regulacji zamknięto dla nich Zalew Wiślany.

Rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie ustanowienia nowych stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na morskich wodach wewnętrznych i na morzu terytorialnym RP zostało przyjęte 21 maja br.

Jak wyjaśnił we wtorek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, regulacja wprowadziła trzy nowe strefy, które "wynikają z potrzeb bezpieczeństwa państwa": to strefa S-8, zlokalizowana na wschód od wejścia do portu Gdańsk Nowy Port i strefa S-GDW, zlokalizowana w obszarze wód basenu Westerplatte. Trzecią strefą jest S-9 "zamknięta na stałe dla żeglugi i rybołówstwa", ustanowiona z inicjatywy ministra spraw wewnętrznych i administracji "z uwagi na kwestie związane z ochroną granic", zlokalizowana przy granicy morskiej między Polską a Rosją.

"Utworzenie tej strefy (…) spełnia funkcję prewencyjną w eliminowaniu przypadków nieświadomego przekraczania granicy państwowej, wynikających z nieznajomości akwenu, sytuacji hydrometeorologicznej itp. Zapewnia porządek prawny na odcinku polsko-rosyjskiej granicy państwowej na Zalewie Wiślanym" - wyjaśnił Skurkiewicz.

Dodał, że w sprawie ustanowienia tej strefy do szefa MON wpłynął "szereg wystąpień, pytań, pism" m.in. z MSZ, MRiRW, urzędów w Elblągu i Braniewie, a także od rybaków. Wynika z nich, że strefa S-9 spowodowała "negatywne konsekwencje dla rybołówstwa komercyjnego i wykonywanego w obszarze Zalewu Wiślanego" i zamknęła polsko-rosyjską granicę na wodach Zalewu Wiślanego.

"Proponujemy wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji nowelizację tegoż rozporządzenia poprzez dodanie następującego zapisu, że uzyskanie zgody na czasowe przejście statku rybackiego, zarejestrowanego w portach Zalewu Wiślanego przez zamkniętą strefę S-9 jest możliwe w celu wystawienia, opróżnienia lub zdjęcia narzędzi połowowych" - powiedział Skurkiewicz.

Dodał, że zgoda na prowadzenie prac nad nowelizacją została wydana i w jego ocenie "sprawa zostanie szybko załatwiona".

O to, jak długo będą obowiązywały przyznawane rybakom zgody na pracę w strefie pytał m.in. wójt gminy Braniewo Jakub Bornus, sugerując, że mogłyby być bezterminowe.

"Wyobrażam to sobie w ten sposób, że pozwolenia czasowe będą wydawane na czas określony, ale nie jedno- czy dwudniowy, ale będą dotyczyły określonego sezonu połowowego" - mówił wiceminister Skurkiewicz.

Dodał, że "jest przekonany", iż nie będzie ograniczeń co do armatorów basenu Zalewu Wiślanego, ponieważ "nie można ograniczać prowadzonej działalności gospodarczej".

