Monika Bryl nową wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dotychczasowa wiceprezydent Jaworzna Monika Bryl została w piątek wiceprezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jako przedstawicielka władz Jaworzna nowa wiceprezes brała udział w uzgadnianiu lokalizacji fabryki polskiego samochodu elektrycznego Izera, która ma powstać w tym mieście.

"Nominacja na tę funkcję to możliwe szanse dla Jaworzna związane z tworzeniem strategicznego dla regionu i kraju obszaru gospodarczego w Jaworznie i kontynuacją planowanej budowy fabryki samochodów elektrycznych Izera w naszym mieście" - poinformował Urząd Miasta w Jaworznie.

Decyzję o powołaniu Moniki Bryl w skład sześcioosobowego zarządu KSSE podjęło w piątek walne zgromadzenie Strefy. Tym samym uzupełniono wakat, który powstał po lutowej rezygnacji b. wiceprezes Barbary Piontek - została ona wówczas prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a w piątek została z tej funkcji odwołana.

Monika Bryl, która pracę w samorządzie Jaworzna zaczynała jako stażystka, przez ostatnie niespełna sześć lat była wiceprezydentem tego miasta. W magistracie odpowiadała m.in. za zamówienia publiczne, sprawy obywatelskie, zdrowie i sprawy społeczne oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem mieszkańców, jak zarządzanie kryzysowe. Sprawowała także nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem gminy. Z jej inicjatywy w Jaworznie uruchomiono programy społeczne "Jaworzno Wspiera Rodziny" i "Jaworzno Przyjazne Seniorom".

W lipcu 2019 r. Jaworzno nawiązało współpracę z KSSE, która poskutkowała dotąd uruchomieniem dwóch terenów inwestycyjnych dla nowych przedsiębiorstw, wnoszących inwestycje warte łącznie kilkadziesiąt mln zł. Następnie rozpoczęto tworzenie dużego obszaru gospodarczego, który byłby przeznaczony dla strategicznych inwestycji zastępujących dotychczasowe branże objęte transformacją energetyczną - jednym z takich projektów ma być fabryka Izery.

"Praca w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej to duże wyróżnienie i szansa na realizację strategicznych celów i przedsięwzięć gospodarczych dla całego regionu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji" - powiedziała nowa wiceprezes Strefy, cytowana w informacji Urzędu Miasta w Jaworznie. Zadeklarowała m.in. wsparcie dla powstawania Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje tereny w woj. śląskim i sześciu powiatach woj. opolskiego. Działa tu blisko 500 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały ok. 44 mld zł i stworzyły ok. 85 tys. miejsc pracy. KSSE wydała 590 zezwoleń na prowadzenie działalności oraz sto kilkadziesiąt decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.

W pierwszym półroczu br. KSSE pozyskała 34 nowe projekty inwestycyjne o łącznej wartości ok. 1,3 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali stworzenie ok. 1,1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie ok. 3,7 tys. istniejących. W porównywalnym okresie rok wcześniej, nowych projektów było 24 o łącznej wartości ponad 865 mln zł. Cały ub. rok strefa zamknęła rekordowym wynikiem 57 nowych projektów, wartych w sumie ok. 5 mld zł. W tym roku KSSE spodziewa się podobnej liczby projektów, jednak o mniejszej łącznej wartości.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl