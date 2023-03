Morawiecki: adresatem protestu górników jest Komisja Europejska

Polscy górnicy sprzeciwiający się projektowi rozporządzenia metanowego powinni kierować protesty do Komisji Europejskiej - oświadczył w piątek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył, rząd, podobnie jak górnicy, jest przeciwko projektowi.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Zgadzamy się z górnikami, że to bardzo poważny problem i kolejna próba ataku na polski przemysł energetyczny i górniczy" - stwierdził Morawiecki po zakończeniu szczytu Rady UE, odnosząc się do unijnego projektu dot. ograniczenia emisji metanu. Jak dodał, "są jednak siły w Brukseli, które próbują rzeczywiście wprowadzić bardzo radykalne rozwiązania".

"Absolutnie nie zgadzamy się z tym, co Bruksela robi w tym zakresie" - mówił premier o projektowanym rozporządzeniu. Dodał, że protestujący polscy górnicy powinni kierować swoje zastrzeżenia, uwagi i protesty do Komisji Europejskiej. "Możemy w związku z tym razem, my - przedstawiciele rządu i strony społecznej, związków zawodowych pojechać do Brukseli bo mamy wspólny interes i identyczne zdanie" - dodał.

W piątek przed przedstawicielstwem KE w Warszawie protestują górnicy sprzeciwiający się projektowanemu rozporządzeniu, które ma ograniczyć emisję metanu. Dyskutowane obecnie w Parlamencie Europejskim regulacje wprowadzają normę 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla w roku 2027; w roku 2031 byłyby to 3 tony gazu na 1000 ton węgla. Polskie kopalnie emitują średnio od 8 do 14 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla, zostałyby więc obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm. Głosowanie nad rozporządzeniem dotyczącym emisji metanu zaplanowano w PE na marzec. Według Polskiej Grupy Górniczej wprowadzenie regulacji w proponowanym kształcie oznaczałoby zamknięcie siedmiu kopalń PGG w 2027 r., a dwóch kolejnych w 2031 r.

Szef rządu poinformował, że na spotkaniu Rady UE mowa była także o syntetycznych paliwach silnikowych, oraz że rozmawiał z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, który - jak to określił - ma wkrótce przedstawić pomysły na rozwinięcie sektora motoryzacyjnego w Europie. "To bardzo ważna część naszego przemysłu i będziemy wspierać jego rozwój" - oświadczył Mateusz Morawiecki.

Na początku marca szwedzka prezydencja w Radzie UE przełożyła na nieokreślony termin głosowanie nad zakazem sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 r., po tym jak Niemcy wycofały się z poparcia dla tych przepisów. Niemiecki rząd domagał się regulacji pozwalających dalej sprzedawać nowe auta spalinowe, o ile stosowane w nich byłyby syntetyczne paliwa.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl