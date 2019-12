Morawiecki: autostrada A1 poprawi warunki gospodarcze Polski

Autostrada A1 to kręgosłup komunikacyjny Polski; poprawi nasze warunki gospodarcze i jednocześnie zwiększy ruch turystyczny - powiedział premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek podczas otwarcia autostradowej obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1.

"Cały ciąg autostrady A1 to kręgosłup komunikacyjny Polski. (...) W czasach Drugiej Rzeczpospolitej mieliśmy tę Magistralę Kolejową, która wykorzystała okno Polski na świat, tak dzisiaj oddajemy do użytku bardzo ważny odcinek, który wkrótce potem, po dokończeniu za parę lat odcinka A1 z Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego, dokończy już tę główną autostradę północ południe" - powiedział premier.

Jak mówił, "to otwiera nas na handel, na turystykę z krajami południa Europy i znakomicie poprawia nasze warunki gospodarcze, jednocześnie też zwiększa ruch turystyczny".

Morawiecki dodał, że w niektórych mediach mówiło się, że stanie się cud, jeżeli obwodnicę Częstochowy uda się do końca tego roku otworzyć. "Jak wiemy doskonale, cuda się zdarzają, jeżeli są poprzedzone ciężką pracą, i ta ciężka praca, ogromnie ciężka praca, została tutaj wykonana" - podkreślił szef rządu.