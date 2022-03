Koniec z rosyjskim węglem, ropą i gazem w Polsce. Premier przedstawił plan

Polska nakłada embargo na rosyjski węgiel, ropę i gaz. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan odejścia od rosyjskich węglowodorów.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił na konferencji prasowej, plan odejścia od węglowodorów z Rosji. Rząd przyjął plan mimo braku zgody Unii Europejskie





"Dzisiaj przedstawiamy najbardziej radykalny w Europie plan odejścia od rosyjskich węglowodorów - rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu i rosyjskiego węgla. Ten plan jest potrzebny, żeby w Europie przyszło otrzeźwienie" - powiedział premier.





Premier @MorawieckiM w #Mościska : Nałożymy w kwietniu, najpóźniej w maju, całkowite embargo na węgiel rosyjski. Wzywamy do tego wszystkich - Niemcy i inne państwa Europy Zachodniej, które wciąż pobierają te surowce z Rosji.

"Polska będzie robiła wszystko, aby do końca 2022 roku odejść też od rosyjskiej ropy naftowej" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.





🛑 Od 2015 do 2021 r. udział rosyjskiej ropy w imporcie spadł o 25 pp. ⤵️ pic.twitter.com/v0oxh4oA1W

"Doszliśmy dzisiaj do tego że jesteśmy już w znacznym stopniu niezależni (od rosyjskiej ropy - red.), ale i tutaj pokazujemy najbardziej radykalny plan w Europie odejścia od rosyjskiej ropy do końca tego roku" - powiedział premier.

"Będziemy robili wszystko, żeby do końca tego roku odejść od rosyjskiej ropy" - dodał.

Koniec z rosyjskim gazem jeszcze w tym roku

Szef rządu podkreślił, że dzięki gazoportowi w Świnoujściu, gazociągowi Baltic Pipe, a także pływającemu gazoportowi koło Gdańska będziemy w stanie uniezależnić się w tym roku od rosyjskiego gazu.



"Już w tym roku pokazujemy plan derusyfikacji w obszarze gazu" - powiedział.





Premier @MorawieckiM w #Mościska: Rosyjski gaz - tu byliśmy najbardziej przewidujący, bo od początku pierwszej kadencji naszego rządu zapadła decyzja o rozpoczęciu gazoportu w Świnoujściu i rozpoczęcie w 2016 r. budowy gazociągu bałtyckiego. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 30, 2022

Zauważył, że inne kraje "nie robią sobie nic z wojny" i dalej korzystają z rosyjskich surowców. Jednocześnie wezwał KE, by ustanowiła podatek od rosyjskich węglowodorów, "tak, aby w sprawiedliwy sposób przebiegał handel"."Nie może być już powtórki z tamtej głupoty, zbrodniczej, niedobrej polityki, która uzależniała od Rosji i dawała euro i dolary, by Putin i Rosja mogli budować swój arsenał wojenny i mogli zaatakować sąsiadów" - stwierdził Morawiecki.Jak dodał, Polska wzywa do tego samego wszystkich innych członków UE, którzy importują surowce z Rosji.

"Wzywam dzisiaj KE do tego, żeby ustanowiła podatek od rosyjskich węglowodorów tak, aby w sprawiedliwy sposób również przebiegał handel i wyglądały zasady gospodarcze na jednolitym rynku europejskim" - zaznaczył premier.



Podkreślił, że nie może być powrotu do zbrodniczej, niedobrej polityki, która uzależniała Europę od rosyjskich dostaw.