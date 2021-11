Morawiecki: budowa dróg ekspresowych to fundamentalna inwestycja dla rozwoju kraju

Budowa dróg ekspresowych to fundamentalna inwestycja dla rozwoju kraju, w tym dla gmin i powiatów przy tych drogach, gdyż dzięki nim mogą przyciągnąć inwestorów – powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty na budowie trasy S7 w gminie Książ Wielki.

"Jesteśmy na placu budowy trasy S7, to ma być docelowo najdłuższa droga ekspresowa w Polsce, mająca ponad 700 km. Budowa dróg ekspresowych to fundamentalna inwestycja dla rozwoju kraju, a także dla rozwoju gmin i powiatów, położonych wzdłuż tych dróg, bo są one w stanie przyciągnąć nowych inwestorów i doprowadzić do powstania tysięcy nowych miejsc pracy" - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty na budowie trasy S7 w gminie Książ Wielki.

Dodał, że obecnie trudny do wyobrażenia jest rozwój gospodarczy bez dróg ekspresowych i bez dróg, które do nich prowadzą, czyli dróg powiatowych i gminnych.

"W Polskim Ładzie na zasadzie kół zębatych jedne instytucje, takie jak budowa trasy S7, implikują kolejne - bo dzięki drogom pojawiają się przedsiębiorcy, którzy tworzą nowe miejsca pracy, co sprawia, że pojawia się zapotrzebowanie na nowe szkoły i nowe kierunki studiów - a tutaj niedaleko jest Kraków. To wszystko służy podnoszeniu standardu życia Polaków" - powiedział premier.

Jak mówił, ma nadzieję, że wkrótce poradzimy sobie z pandemią.

"Mam nadzieje, że wyjdziemy z pandemii, na dobrym rozpędzie wejdziemy w nowy rok, 2022, który liczę, że będzie takim, w którym w pełni rozwiniemy skrzydła - w dziedzinie nowoczesnych technologii i rozwoju infrastruktury" - stwierdził Mateusz Morawiecki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl