Chcemy, aby było jak najwięcej mieszkań - zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. "W naszych programach znajdzie się zasadnicze wsparcie, poprzez ułatwienie dostępu do kredytu dla tych, którzy mają zdolność kredytową, poprzez zagwarantowanie wkładu własnego" - mówił prezentując założenia Polskiego Ładu.

Kwestia mieszkań to trzeci obszar Polskiego Ładu, o którym mówił w sobotę w Trzebnicy (woj. dolnośląskie) premier Mateusz Morawiecki. "Chcemy, aby było jak najwięcej mieszkań" - zapowiedział premier.

"Owszem, przyznajemy się do potknięcia, do tego, że program Mieszkanie Plus nie spełnił naszych oczekiwań" - mówił. "Ale równolegle z tym biciem się w piersi warto zauważyć, że w minionym roku oddano do użytku najwięcej w historii III Rzeczpospolitej mieszkań - 220 tysięcy" - wskazał. "I dobra wiadomość: w tym roku przez pierwsze pięć miesięcy prawie dziewięć procent więcej niż w poprzednim, tym rekordowym" - dodał.

"Chcemy uruchamiać wszelkie możliwe mechanizmy budowy mieszkań: samorządowe, TBS-owe, wolnorynkowe, administracyjne, komunalne" - wyliczał Morawiecki, wskazując, że jest to strona podażowa. "A po stronie popytowej w naszych programach znajdzie się zasadnicze wsparcie, poprzez ułatwienie dostępu do kredytu dla tych, którzy mają zdolność kredytową, poprzez zagwarantowanie wkładu własnego" - poinformował.

Zaznaczył przy tym, że brak możliwości uzbierania na wkład własny do zakupu mieszkania, to była jedna z głównych bolączek młodych rodzin. "Dziś tego problemu nie będzie" - zapewnił Morawiecki. Zapowiedział jednocześnie, że będzie to jeden z najszybciej wdrażanych projektów w ramach polskiego ładu.

Premier wskazał także, że to, co ma pomóc stronie podażowej i też relatywnie zmniejszyć wzrosty cen za metr kwadratowy, to uwolnienie rynku budowy domów. Najpierw tych mniejszych, ale potem także tych większych.

