Morawiecki: chcemy budować nowoczesny system ochrony zdrowia oparty o najnowsze technologie

Dla mnie jest rzeczą kluczową, żebyśmy w Polsce budowali jeden z najnowocześniejszych systemów ochrony zdrowia, oparty o najnowsze rozwiązania medyczne - powiedział w poniedziałek w Katowicach premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu odwiedził Śląski Uniwersytet Medyczny, gdzie w kampusie uczelni w katowickiej dzielnicy Ligota dobiega końca budowa tzw. biobanku oraz kompleksu laboratoriów w ramach Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Silesia LabMed. Obecnie zakończyły się tam prace budowlane i laboratoria czekają na wyposażenie.

"Panowie rektorzy powiedzieli mi, że do takiego centrum, jakie tutaj tworzymy, będzie można przyciągać naukowców z całego świata. W takim centrum, jakie tu jest tworzone, na Śląsku, będzie można wręcz stworzyć szczepionkę. To są najnowsze techniki, najnowsze technologie medyczne, które będziemy tutaj wykorzystywać" - podkreślił Morawiecki.

"Z ogromną dumą mogę obserwować prace, które tu się toczą, przy powstaniu tej jednostki medycznej, bo przecież Śląsk, który słynie z przemysłu, z innowacji przemysłowych, jest równie znany na całym świecie z innowacji w medycynie" - zaznaczył.

"Wiemy doskonale, że XXI w., a już w szczególności ta dekada, która właśnie się zaczyna, to dekada podnoszenia jakości naszej służby zdrowia i podnoszenia naszych możliwości w medycynie" - dodał szef rządu. "Serce rośnie, kiedy można było porozmawiać o takich projektach, jak ten, który tutaj, na Śląsku, jest tworzony" - ocenił.

Nawiązał do dorobku prof. Zbigniewa Religi czy prof. Mariana Zembali w dziedzinie leczenia chorób serca czy prof. Adama Maciejewskiego w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej.

"Dumni jesteśmy z tych polskich osiągnięć, z tego że Polka (dr Mariola Fotin-Mleczek - PAP) kieruje jednym z zespołów CureVac, pracujących nad szczepionką. Dumni jesteśmy z naszych osiągnięć z przeszłości, z Hilarego Koprowskiego, naszego rodaka, który wymyślił szczepionkę na polio. Ale przede wszystkim chcemy, żeby te nowe rozwiązania były tworzone tutaj" - zaakcentował.

Zastrzegł przy tym, że zakresu komplikacji technologii, które będą powstawały w nowej bazie naukowej w Katowicach, nie sposób oddać na krótkim briefingu. "Mogę tylko powiedzieć, że będą to technologie genetyczne ratujące życie dzieci, ludzi, którzy bez nich byliby w niezwykle ciężkim, bardzo ciężkim położeniu" - powiedział.

Premier oświadczył, że dla niego "jest rzeczą kluczową, żebyśmy w Polsce budowali jeden z najnowocześniejszych systemów ochrony zdrowia, ale także oparty o najnowsze rozwiązania medyczne". "Żebyśmy budowali takie centra wdrożeniowe, jak właśnie to, tu na Śląsku. Bardzo się cieszę, że znajduje się grono wspaniałych profesorów, fachowców, którzy mają nie tylko pasję i doświadczenie, ale przede wszystkim wiarę, że w Polsce może coś wspaniałego, najnowocześniejszego powstać" - wskazał.

"My tę wiarę będziemy z całą pewnością wspierać poprzez działania finansowe, także rządu polskiego - bo to śląskie laboratorium tworzy się ze wsparciem środków unijnych, ale także środki krajowe są i będą tu angażowane w dużej wysokości - bo wierzę, że zatrzymanie potencjału polskiej nauki, polskiej medycyny, jest przyszłością dla polskiej służby zdrowia: czymś, co wytyczy kierunek rozwoju nie tylko medycyny, ale też coraz potężniejszego sektora gospodarki narodowej, jaką jest szeroko rozumiana służba zdrowia" - zadeklarował Morawiecki.

Premier podziękował kadrze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za powstający w tej uczelni projekt. Ocenił, że badania genetyczne, będące przyszłością medycyny, "mogą z tego śląskiego serca bić na całą Polskę i całą Europę" - ponieważ będą jednymi z najnowocześniejszymi w Europie i na świecie. "To na pewno będzie duma Śląska i duma całej Polski" - zakończył.

W Katowicach-Ligocie w ramach Silesia LabMed powstaje biobank, czyli bank komórek i tkanek z kompleksem wysokospecjalistycznych laboratoriów. Badane w nich mają być np. leki służące leczeniu pęcherzycy i różnych schorzeń rogówki.

Według wcześniejszych informacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed zakłada ogółem modernizację i wyposażenie pomieszczeń laboratoryjnych w Zabrzu, wybudowanie i wyposażenie obiektu w Katowicach-Ligocie, a także stworzenie sieci laboratoriów prowadzących badania nad wpływem czynników środowiskowych w regionie na rozwój i przebieg różnych schorzeń.

Projekt Silesia LabMed - dofinansowany środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - ma wartość ponad 106 mln zł, z czego ponad 69 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.