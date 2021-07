Morawiecki: chcemy jako państwo być partnerem przedsiębiorców

Chcemy jako państwo polskie być jeszcze bardziej partnerem dla przedsiębiorców - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w czasie wizyty w zakładzie firmy Eko-Okna w Kornicach na Śląsku.

Jak stwierdził Morawiecki, przez lata polski eksport był zwykle niższy niż import, ale dziś się to zmienia, także dzięki takim firmom jak Eko-Okna. A polski eksport to "repatriacja kapitału do Polski" - dodał.

Jak zauważył, dzięki takim producentom, jest więcej wysokopłatnych miejsc pracy. Premier przypomniał, że firma Eko-Okna planuje kolejną inwestycję, która stworzy 1000 miejsc pracy. Polskie firmy inwestują swój kapitał coraz częściej w Polsce - zauważył premier.

Jak mówił też Morawiecki, państwo polskie jest po stronie przedsiębiorców, a Polski Ład to program, który ma sprawić, aby polska produkcja przemysłowa rosła "najlepiej dwucyfrowo".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl