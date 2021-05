Morawiecki: chcemy wspierać polskich eksporterów

Chcemy wspierać polskich eksporterów, nie chcemy się nikogo bać, być gorsi czy słabsi od zachodnich partnerów - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki w czasie wizyty u producenta chemii budowlanej.

Jak stwierdził szef rządu, prezes firmy powiedział mu, że kraje Zachodu "stosują sprytne i zaowalowane formy protekcjonizmu".

"Chcemy wspierać was, i będziemy stosować co najmniej takie same reguły i normy, jak zachodni partnerzy" - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, eksport jest kołem zamachowym polskiej gospodarki i "będziemy wspierać polskich eksporterów".

