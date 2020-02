Morawiecki: Chcemy wspólnie, w dialogu ze zwykłymi ludźmi, budować silny Śląsk (aktualizacja)

Chcemy wspólnie: w środowiskach rządowych, samorządowych, kół gospodarczych, strefy ekonomicznej, związkowców, kół pracowniczych i w dialogu ze zwykłymi ludźmi budować silny Śląsk - mówił w środę w Katowicach premier Mateusz Morawiecki.

Podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. woj. śląskiego szef rządu m.in. akcentował, że aby dokonać sprawiedliwej transformacji energetycznej potrzebne są inwestycje w infrastrukturę transportową. Deklarował, że do woj. śląskiego kierowane będą największe środki na inwestycje drogowe, aby przyciągać inwestycje i sprzyjać rozwojowi gospodarczemu regionu.

Występując kilkakrotnie w trakcie obrad zespołu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Morawiecki mówił m.in., jak ważne jest, aby "zbliżyć do siebie rząd, samorządy i różnego rodzaju spojrzenia na rozwój infrastruktury, rozwój gospodarczy i wielkie wyzwania, które są przed nami, m.in. związane z transformacją energetyczną".

Premier podkreślił, że z jednej strony wyzwania te tworzą szanse i możliwości, ale z drugiej - "niosą pewne ryzyka i zagrożenia". "Nie chcemy chować głowy w piasek, chcemy odważnie zmierzyć się z tymi wyzwaniami i zdajemy sobie sprawę z tego, że trzeba alokować jak najwięcej środków na rozwój infrastruktury" - zapewnił.

Szef rządu wskazał na kluczową rolę potencjału ludzkiego, który - jak zapewnił - jest dostrzegany i przez rząd i przez biznes. "My rzeczywiście chcemy wspólnie - w środowiskach rządowych, samorządowych, kół gospodarczych, strefy ekonomicznej, związkowców, kół pracowniczych i w dialogu ze zwykłymi ludźmi budować silny Śląsk, bo nie ma silnej Polski bez silnego Śląska" - oświadczył.

Nawiązał do swoich rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą - także o woj. śląskim. "Pan prezydent pytał mnie, co jest najważniejsze z punktu widzenia długofalowego rozwoju. Doszliśmy do wniosku, że aby dokonać sprawiedliwej transformacji energetycznej potrzebujemy inwestycji w infrastrukturę" - zrelacjonował.

"To nie są odległe od siebie tematy" - wskazał. "Przebudowa infrastruktury, chyba w największym stopniu jest widoczna w woj. śląskim, w porównaniu do wszystkich innych miejsc w Polsce, ale Śląsk na to zasługuje, bo rzeczywiście gęstość zaludnienia jest tutaj najwyższa: na 12 333 km kw. mieszka 4,5 mln ludzi, co przekłada się na natężenie ruchu drogowego" - przypomniał Morawiecki.

"W ślad za tym muszą tutaj iść największe inwestycje. Z Funduszu Dróg Samorządowych, z funduszy na drogi krajowe, autostrady, drogi szybkiego ruchu, drogi ekspresowe - największe inwestycje tutaj będą kierowane tak, aby w ślad za tą refleksją pana prezydenta Andrzeja Dudy, ściągać tutaj inwestycje do woj. śląskiego" - zadeklarował szef rządu.

"Jestem przekonany, że po to budujemy drogi, żeby zwiększać bezpieczeństwo ruchu, zwiększać komfort mieszkańców, zmniejszać emisyjność - często jestem w Brukseli i tam rozmawiamy o transformacji klimatycznej: tu na Śląsku będziemy dbali, aby miejsca pracy były dostępne, dobrze uposażone, a jednocześnie żeby klimat był coraz lepszy" - mówił

"Stąd nasze wielkie programy, które rozwijamy, inwestujemy coraz więcej środków: Czyste Powietrze, Tani Prąd. To stoi ze sobą w korelacji względem programów infrastrukturalnych" - wskazał premier.

"To wszystko robimy też dla przedsiębiorców, dla biznesu (…). Im więcej dróg, obwodnic, dróg dojazdowych, kolei, mostów - tym szybciej udaje nam się przyciągać inwestorów. Chcę podkreślić, że nasze wszystkie inwestycje służą miejscom pracy, również w woj. śląskim" - zapewnił przypominając, że w ub. roku więcej Polaków przyjechało do kraju, niż z niego wyjechało.

"Infrastruktura ma w symboliczny sposób łączyć również ten wymiar naszego życia społecznego, łączyć rodziny - łączyć nie tylko drogami, mostami, ale łączyć również nasze marzenia z rzeczywistością" - podkreślił premier.

Podsumowując obrady zespołu Morawiecki ocenił m.in., że zakres realizowanych i przygotowywanych w woj. śląskim inwestycji infrastrukturalnych jest imponujący. Podziękował przy tym za współpracę organów centralnych i władz samorządowych województwa.

"Niedawno podpisywaliśmy umowy na współfinansowanie pewnych dróg; teraz widzimy, że są już tam koparki, buldożery, praca wre. O taką współpracę właśnie chodzi, żeby wszystko odbywało się w sposób efektywny, szybki i sprawny" - mówił.

"Jestem przekonany, że te odcinki dróg, które będą realizowane, będą tym elementem infrastruktury, który będzie znakomicie służył rozwojowi woj. śląskiego" - ocenił premier, wskazując m.in. na podpisaną umowę na realizację pierwszego etapu oczekiwanej obwodnicy Zawiercia i Poręby czy na rozpoczęte inwestycje na trasie S1.

Szef rządu podkreślił, że wszystkie te inwestycje potwierdzają umiejętność przełamywania barier, które do tej pory, często przez 15 czy 20 lat. uniemożliwiały ich rozpoczęcie. "Chciałbym, żeby to właśnie charakteryzowało nasze rządy z punktu widzenia rządu centralnego, ale też samorządów w najbliższych latach" - zadeklarował Morawiecki.

Uczestniczący w obradach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk akcentował, że Polacy zasługują na nowoczesną infrastrukturę komunikacyjną i takie inwestycje realizowane są również w woj. śląskim.

"Nie omijamy żadnego regionu. Nie ma podziału na lepszych i gorszych, realizujemy te inwestycje, które z punktu widzenia interesów gospodarczych kraju i interesów regionów są najbardziej potrzebne" - zapewnił szef MI.