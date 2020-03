Morawiecki: chcielibyśmy uchwalić ustawę o tarczy antykryzysowej w przyszłym tygodniu

Do końca tygodnia chcemy przygotować wszelkie ustawy, a konkretnie to chcemy ująć to w jednej specjalnej ustawie o charakterze tarczy antykryzysowej; chcielibyśmy ją uchwalić w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Zaznaczył, że projekt ustawy będzie odnosił się do wielu ustaw, a rząd przygotuje ją do końca tygodnia,

"W przyszłym tygodniu, jak rozmawiałem z panią marszałek Elżbietą Witek, planowane jest posiedzenie Sejmu najprawdopodobniej. Wtedy chcielibyśmy jak najszybciej, najlepiej w konsensusie i kompromisie z opozycją, do czego zapraszamy, uchwalić tę ustawę" - powiedział szef rządu.