Morawiecki: co najmniej 1,5 tys. miejsc pracy dzięki inwestycji firmy Daikin (aktualizacja)

Co najmniej 1,5 tys. miejsc pracy powstanie dzięki inwestycji firmy Daikin w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - powiedział w czwartek w Ksawerowie k. Łodzi premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że w nowej perspektywie budżetowej znajdą się dodatkowe środki, by przyciągać inwestorów.

W czwartek przedstawiciele japońskiej firmy Daikin ogłosili wartą ponad 300 mln euro inwestycję w budowę nowej fabryki pomp ciepła. Powstanie ona w podłódzkim Ksawerowie, na terenach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Będzie to pierwszy w Polsce zakład wiodącego producenta systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Fabryka ma rozpocząć działalność w lipcu 2024 r.

"Chcemy, żeby Polska była kwitnącym miejscem dla inwestorów z całego świata. I mamy dzisiaj kolejny dowód, że taka będzie, dzięki inwestycji firmy Daikin powstanie co najmniej 1,5 tys. miejsc pracy powstanie tutaj, w Ksawerowie pod Łodzią. Polska jako specjalna strefa ekonomiczna staje się faktem" - podkreślił obecny na uroczystości premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zaznaczył, że Polsce już obecnie jest bardzo dużo miejsc pracy, a teraz - jak mówił - rządzącym zależy na tym, by były one wysokiej jakości. "Firma Daikin ze swoimi najnowszymi produktami będzie tworzyła tutaj, w Polsce, wysoko zaawansowane miejsca pracy" - podkreślił.

Morawiecki ogłosił, że w nowej perspektywie budżetowej znajdą się dodatkowe środki, aby przyciągać inwestorów. "Będą także dodatkowe zasady administracyjne i środowiskowe, aby mitręga biurokratyczne była jak najmniejsza, żeby Polska była jednym z najlepszych miejsc do inwestowania na świecie" - zadeklarował.

Przekonywał, że uczciwe warunki gospodarowania są podstawą dla szybkiego rozwoju gospodarczego i dodał, że to, iż Polska jest atrakcyjna dla inwestorów, potwierdzają "dane spływające do nas z różnych agencji z całego świata".

Premier przypomniał, że "zmieniliśmy bardzo dużo w otoczeniu gospodarczym".

"Wprowadziliśmy tzw. konstytucję dla biznesu. Zwiększyliśmy na rynku uczciwość poprzez skuteczną walkę z mafiami VAT-owskimi i mafiami podatkowymi. Dziś Polska w ciągu sześciu-siedmiu lat, co wystarczy sprawdzić w źródłach Komisji Europejskiej, z kraju, który miał największe patologie podatkowe w Unii Europejskiej, stała się krajem o najmniejszych patologach, luka VAT jest jedną z najniższych wśród krajów członkowskich" - wyjaśnił.

Prezes Daikin Europe Masatsugu Minaka wskazał, że fabryka w Ksawerowie będzie największym w Europie zakładem japońskiego koncernu produkującym pompy ciepła.

"Będziemy zakładem neutralnym klimatycznie. Chcemy także ułatwić społeczeństwom przejście od używania kotłów na paliwa kopalne na pompy ciepła i przyczynić się do dekarbonizacji w naszym społeczeństwie, poprzez promowanie ogrzewania za pomocą pomp ciepła" - powiedział.

Przedstawiciele firmy przyznawali, że wpływ na wybór lokalizacji dla fabryki w Ksawerowie miało położenie w centralnej Polsce, dobra sieć dróg autostrad i szybkiego ruchu wokół Łodzi oraz dostępność wykwalifikowanych pracowników w miejscu, które ma duże doświadczenie w produkcji i kształceniu kadr przez Politechnikę Łódzką.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podkreślał, że podpisanie w czwartek porozumienia o współpracy, które ma skutkować powstaniem zakładu to "wielka chwila". Jak bowiem tłumaczył, inwestycja stworzy bardzo wartościowe miejsca pracy. "To są miejsca pracy przy najnowocześniejszej technologii, przy urządzeniach, które na świecie, ale również w Polsce zyskują ogromną popularność. Pompy ciepła to przyszłość ogrzewania prywatnego, indywidualnego" - mówił.

Szef MRiT zaznaczył też, że Ksawerów jest dobrym miejscem dla tej inwestycji ze względu na "świetny rynek pracy oraz świetną komunikację". W tym kontekście Buda zwrócił uwagę, że nieopodal Ksawerowa niedawno oddano do użytko nową drogę ekspresową S14, która domyka ring autostradowy wokół Łodzi.

Prezes ŁSSE Marek Michalik dodał, że przyciągnięcie japońskiego inwestora to jeden z efektów przekształcenia całej Polski w strefę ekonomiczną.

"To było bardzo ważne także dla tego terenu, który przed sobą widzimy. Trzeba marzyć, myśmy marzyli o wielkiej inwestycji japońskiej. Jeździliśmy do Japonii, szukaliśmy inwestorów. Mamy ich w naszej strefie już dziesięciu. (…) Ksawerów to najlepsza oferta inwestycyjna, jaka w tej chwili jest w środkowej Polsce. Zapewniam inwestora, że będziemy z wami w ciągu całej tej inwestycji, do końca, aż do przecięcia wstęgi. Jesteście pod naszą opieką" - zadeklarował.

Daikin z siedzibą w Osace w Japonii jest światowym liderem na rynku systemów pomp ciepła i klimatyzacji, a także filtracji powietrza. Na całym świecie zatrudnia ok. 89 tys. osób. W Europie posiada 12 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Belgii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Austrii i Wielkiej Brytanii. W roku finansowym 2021 osiągnęła sprzedaż na poziomie 23,7 mld euro. Firma

