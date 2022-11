Morawiecki: decyzja w sprawie zakresu powrotu do pierwotnych stawek podatkowych zapadnie w grudniu

Decyzja w sprawie zakresu powrotu do pierwotnych stawek podatkowych zapadnie w grudniu – powiedział w środę podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

W środę podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki był pytany o to, czy już zapadła decyzja o rezygnacji z tarcz antyinflacyjnych, w ramach których zostały obniżone stawki VAT oraz akcyzy m.in. na energię elektryczną, ciepło i paliwa.

"Zagwarantowaliśmy ogromnej większości gospodarstw domowych - niektórzy eksperci mówią, że nawet 10 mln gospodarstw domowych - energię elektryczną na tym samym poziomie, co w tym roku. To się wiąże z mechanizmami finansowania, które zostały już wkomponowane w budżet" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że rząd od kilku miesięcy "nagabywał Komisję Europejską", aby wyraziła ona zgodę na zmianę mechanizmu kształtowania cen energii oraz na zmiany w zakresie praw do emisji CO2. I choć w przypadku praw do emisji, czyli ETS, decyzji KE nie ma, to udało się uzyskać zgodę na zmianę mechanizmu kształtowania cen.

"Mogliśmy przekształcić system kształtowania cen. Chcemy zagwarantować, że jeśli zapadnie decyzja w zakresie powrotu do pierwotnych stawek podatkowych - a zapadnie ona w grudniu, żeby nie przełożyła się ona na wzrost cen. Żeby cena zagwarantowana gospodarstwom domowym, a także odbiorcom wrażliwym i małym i średnim przedsiębiorcom, nie uległa wzrostowi przy powrocie do pierwotnych stawek podatkowych" - mówił premier.

Jak wyjaśnił, w tej sprawie prowadzone są obecnie rozmowy z przedsiębiorstwami, zajmującymi się dostawą nośników energii.

"Jeśli pojawi się dodatkowa kwota z tytułu powrotu do stawek podatkowych, to musi nastąpić zmniejszenie kosztu po stronie spółek dostarczających danych nośnik energetyczny. I my teraz z nimi o tym dyskutujemy, żeby całość albo część była włączona w ramach mechanizmu revenue cap albo innych mechanizmów, które są dopuszczalne już dzisiaj w prawie europejskim" - stwierdził premier Morawiecki.

W ramach tarczy antyinflacyjnej, która została przedłużona do końca 2022 r., stawka 0 proc. VAT obejmuje podstawowe produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5 proc. podatkiem. Stawka 0 proc. VAT ma także zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.). Stawka 5 proc. VAT z kolei stosuje się także do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.), a 8 proc. VAT do paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).

Tarcza Antyinflacyjna obniża stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG; zwalnia z tego podatku energię elektryczną wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe; obniża akcyzę do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy. Ponadto tarcza wyłącza sprzedaż paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl