Morawiecki: długu sektora finansów publicznych nie można ukryć

Nie można ukryć łącznego długu publicznego czy łącznego deficytu sektora finansów publicznych przed rynkami finansowymi - zapewniał w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Premier w ramach "Q&A" na facebooku odpowiadał na pytanie o zadłużenie, które znajduje się poza kontrolą Sejmu. Wyjaśnił, że cały sektor finansów publicznych składa się z budżetu centralnego i budżetu samorządów, budżetu NFZ i FUS. "Łatwo można zapamiętać, że mniej więcej po 1/3" - stwierdził.

Gdy wybuchła pandemia - jak mówił - został opracowany mechanizm emisji obligacji po to, by pojawiały się pieniądze na ratowanie miejsc pracy. "Gdy dzisiaj mówimy, że mamy drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, to nie wzięło się to z niczego. Wzięło się to z tego, że wtedy ratowaliśmy miejsca pracy. Część tego zadłużenia, właśnie ta, jest także poza budżetem państwa" - mówił.

"Ale nie jest poza długiem publicznym. Ani jedna złotówka nie znajduje się poza długiem publicznym. Na koniec każdego roku pokazujemy deficyt sektora finansów publicznych i cały łączny dług państwowy" - przekonywał premier.

"Czy państwo myślicie, że można coś wyprowadzić poza budżet i rynki finansowe tego nie zauważą?" - pytał retorycznie Morawiecki. Odpowiedział, że niczego nie można ukryć "przed rynkami finansowymi, agencjami ratingowymi, komisją europejską". "Tak naprawdę każdy kto się tym interesuje wie, jaki jest łączny dług publiczny i łączny deficyt sektora finansów publicznych" - powiedział.

