Morawiecki do Klubów GP: potrzebujemy wsparcia klubowiczów i wszystkich patriotów

Potrzebujemy wsparcia klubowiczów, sympatyków "Gazety Polskiej" i wszystkich polskich patriotów - mówił premier Mateusz Morawiecki w niedzielę podczas VI Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej", prowadzonego od piątku w formie on-line w internecie.

Premier w swoim wystąpieniu przypomniał, że przez ostatnich pięć lat udało się doprowadzić do spektakularnej redukcji bezrobocia w Polsce i mamy teraz drugi najniższy wynik w UE. Przypomniał, że przez ostatnich osiem miesięcy walki z pandemią udało utrzymać się tę chlubną pozycję.

"Dacie wiarę, że 15 lat temu w Unii Europejskiej i chyba też w całej Europie, byliśmy drugim krajem, ale od końca? Bezrobocie w Polsce było jednym z najwyższych" - zacytował niedzielne wystąpienie premiera portal niezalezna.pl, relacjonując przebieg internetowego zjazdu. "To wielka wartość, którą warto chronić" - dodał.

Ocenił, że warto zaufać tym, którzy "poprzez politykę gospodarczą, finansową, politykę regulacyjną", potrafili doprowadzić do takiego stanu gospodarki, która przyjmowała straszne epidemiczne, gospodarcze i wiążące się z restrykcjami ciosy.

Zapewnił, że rząd będzie starał się pomagać ludziom, społeczeństwu i najbardziej dotkniętym branżom. "Przyjęliśmy taki model, solidarnościowy model społeczno-gospodarczy" - podkreślił szef rządu.

Według niego do czasów wojennych można porównać obecną sytuację walki z koronawirusem, bo w niektórych branżach spadki są tak wielkie, a nawet przekraczają te z czasów wojny. Ocenił obecną sytuację jako bardzo trudną "swego rodzaju wojnę hybrydową".

"Wśród wielu problemów, tarapatów, także błędów, które popełniamy, bo poruszamy się w ogromnym gąszczu niewiadomych, staramy się robić wszystko, żeby nasza elastyczna strategia odpowiadała we właściwy sposób na wyzwania epidemii" - zapewnił.

Zdaniem Morawieckiego obecnie fundamentalnie ważna jest świadomość tego, co dzieje się wokół i reagowania na nieprawdę - "fake newsy", a ostatnio niestety również na informacje typu "deep fake". "Zapoznajcie się państwo z tą metodologią. To jest coś strasznego, tego trzeba unikać i przed tym trzeba przestrzegać" - mówił premier do uczestników spotkania w internecie. "Trzeba uświadamiać uczciwych ludzi, do czego prowadzą dzisiejsze instrumenty. Nasi adwersarze polityczni niestety posługują się +fake newsami+" - dodał.

"Dziś potrzebujemy konsolidacji, tego, żeby środowiska patriotyczne wsparły nas, wsparły polski naród w tych gigantycznych zmaganiach, z którymi przyszło nam się dziś mierzyć. Dlatego dziś szczególnie potrzebujemy także Was - klubowiczów, sympatyków +Gazety Polskiej+ i wszystkich polskich patriotów" - ocenił szef polskiego rządu podczas Zjazdu klubów GP.