Morawiecki: do konsultacji kierujemy projekt obniżki stawki podatku PIT z 17 do 12 proc.

Do konsultacji kierujemy projekt, w którym przewidziano m.in. obniżki stawki podatku PIT z 17 do 12 proc., możliwość pełnego rozliczania się samotnego rodzica z dzieckiem - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej.

"Do konsultacji kierujemy projekt obniżki podatku (PIT - PAP) z 17 na 12 proc. To jest ten próg, który obowiązuje wszystkie osoby płacące na skali podatek zarówno emeryci, jak i osoby pracujące na pełnym etacie na umowie o pracę, bez żadnych dodatkowych warunków, bez żadnych +haczyków+, jak to się mówi. Po prostu obniżenie stawki podatku PIT z 17 na 12 proc. Tej stawki, którą zresztą obniżyliśmy dwa i pół roku temu z 18 na 17 proc." - mówił premier.

Jak zaznaczył, nowa propozycja przewiduje też, że "do kwoty 8 tys. 700 zł dla rozliczających się na liniowej stawce podatkowej będzie można zaliczyć składkę zdrowotną NFZ w koszty". Podkreślił, że jest to spełnienie postulatu przedsiębiorców

"Podobnie jak dla osób rozliczających się na ryczałcie, połowa płaconej będzie mogła być odliczona od przychodów ewidencjonowanych, bo tam nie ma przecież kosztów dla ryczałtowców. Zakładamy także możliwość pełnego rozliczania się samotnego rodzica z dzieckiem" - opisywał.

Premier zapowiedział, że w kolejnych tygodniach przedstawiane będą także inne propozycje zmian.

