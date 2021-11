Morawiecki: do pełnego sukcesu przemysłu morskiego potrzebne inwestycje w Marynarkę Wojenną

Aby sukces przemysłu morskiego był pełny musimy inwestować też w Marynarkę Wojenną – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowych obrad XII Konwentu Morskiego na Politechnice Gdańskiej.

Premier powiedział, że dziś innowacji i zaawansowanych technologii szukać można w szeroko rozumianym przemyśle morskim.

"Aby tego dokonać musieliśmy zwrócić się ku morzu. I najlepszym dowodem na to jest to, co zrobiliśmy w przesunięciu priorytetów inwestycyjnych. Dokonaliśmy zwrotu inwestycyjnego ku morzu. Niech dowodem na to będą nasze wielkie inwestycje morskie: port gdański - potężna inwestycja także z udziałem kapitału polskiego, port w Gdyni, ale także zewnętrzny terminal kontenerowy, który ma być budowany w Świnoujściu, pogłębienie toru wodnego do Szczecina, czy Mierzeja Wiślana, która była symbolem polskiego imposybilizmu" - oświadczył szef rządu.

Podkreślił, że są to wszystko wielomiliardowe inwestycje. "Dziś jesteśmy świadkami fenomenalnego rozwoju handlu morskiego, oczywiście nieco zakłóconego przez tę ogólnoświatową tragedię, jaką była i jest pandemia koronawirusa" - zauważył.

"Aby sukces przemysłu morskiego był pełny, to trzeba też powiedzieć o tym, co dzieje się na naszych oczach, a wraz z rosnącymi wydatkami, inwestycjami w naszą politykę obronną, w tym trudnym czasie, w którym żyjemy i być może jeszcze trudniejszym, w którym przyjdzie nam żyć, a mianowicie inwestycje w Marynarkę Wojenną" - podkreślił Morawiecki.

Dodał, że te inwestycje będą coraz większe.

"To nowoczesne rozwiązania polskich stoczni, takie chociażby jak wykrywacz min Albatros, ale także Miecznik. I to są programy, które będziemy rozwijali" - zapowiedział szef rządu.

